Im Gegensatz zum vergangenen Sommer gab es vor dieser Spielzeit im Kader der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod deutlich weniger Bewegung. Vier Neuzugänge stehen zwei Abgängen gegenüber. „Mit einer nahezu komplett neu aufgestellten Mannschaft haben wir im letzten Jahr richtig was kreiert“, blickt SG-Spielertrainer Justin Keeler zurück und fügt hinzu: „Das ist eine Mannschaft, die Bock aufeinander hat. Nun bleiben wir unserer Linie treu und wollen mit Spielern arbeiten, die sich mit unserem Weg identifizieren.“

Drei der vier Neuzugänge sind junge talentierte Spieler mit viel Potenzial, welche zudem aus der Region stammen. Der Vierte ist mit Dominik Soldo ein alter Bekannter. Nach einem Jahr beim VfB Wissen in der Rheinlandliga kehrt der zweikampfstarke Mittelfeldakteur zurück. Zudem wird im Laufe der Saison höchstwahrscheinlich dann auch Deniel Galas zum Team stoßen, welcher bereits im letzten Sommer kam, wegen einer schweren Verletzung bisher aber kein Spiel für die SG machen konnte.

„Saka“ unterstützt nun offiziell als Trainer

Den Verein verlassen haben dagegen Gordon Wild und Nick Neumann. Gerade Wild sorgte in der Offensive immer wieder für den Unterschied. Der schussgewaltige Linksfuß kam allerdings oftmals nur für die Spiele aus dem Raum Düsseldorf, wo er seinen Lebensmittelpunkt hat, dazu. Den 29-Jährigen zieht es zum FC Büderich in die Oberliga Niederrhein. „Wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann war er wahrscheinlich sogar der beste der Liga“, erzählt Deniz Sakalakoglu, angesprochen auf den schmerzhaften Abgang.

Sakalakoglu selbst ist eine weitere wichtige Änderung. Was in den Spielen zur Mitte der Rückrunde schon zu erkennen war, machte die SG im Juni auch offiziell. Sakalakoglu ist nicht mehr nur zweiter Torwart, der in der Not bereitsteht, sondern nun auch offiziell Trainer neben Spielertrainer Justin Keeler. Bereits in den letzten Wochen der Rückrunde gab „Saka“ an der Seitenlinie die Kommandos und unterstützte den spielenden Trainer Keeler von außen. „Grundlegend bringt er erst einmal dieselbe Idee mit wie ich – sowohl was das Sportliche als auch das Zusammenleben in der Mannschaft anbelangt“, sagt Keeler. „Wir denken oftmals gleich, haben aber auch verschiedene Ansätze. So ergänzen wir uns gut.“ Dass sich Keeler so auch mehr auf sein eigenes Spiel fokussieren kann, spiele der ganzen Mannschaft in die Karten.

„Wir wollen die letztjährige Platzierung verbessern.“

Justin Keeler, Spielertrainer SG Lautzert/Berod

Nachdem man die vergangene Spielzeit trotz des Umbruchs überaus erfolgreich abgeschlossen hat, setzt sich das Trainerduo für die kommende Spielzeit ein hohes Ziel: „Wir wollen die letztjährige Platzierung verbessern. In der Klasse sehe ich lediglich Malberg und Betzdorf in der Favoritenstellung. Warum sollen wir nicht direkt hinter denen landen? Ich sehe bei uns lediglich Probleme in der Breite, nicht in der Qualität des Kaders.“

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod

Zugänge: Cem Koc (FC Borussia Niederroßbach), Il Nikqi (A-Jugend SC Bendorf-Sayn), Tylor Brand (A-Jugend JFV Wolfstein WW/Sieg), Dominik Soldo (VfB Wissen).

Abgänge: Nick Neumann (SSV Hattert), Gordon Wild (FC Büderich).

Tor: Hrovje Vincek, Deniz Sakalakoglu.

Abwehr: Tim Luca Schulze, Deniel Galas, Yannik Stein, Elias Voigt, Domenik Wardein, Jason Friedrich, Tylor Brand, Luan Brandenburger, Josua Trippler.

Mittelfeld: Tim Lang, Till Niedergesäß, Nick Brabender, Mladen Petrovic, Tom Brand, Tom

Hesseler, Cem Koc, Peter Ostermann, Justin Keeler, Colin Römer.

Angriff: Fation Foniq, Il Nikqi, Dominik Soldo, Maximilian Strauch.

Trainer: Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu.

Saisonziel: Vorjahresplatzierung verbessern, junge Spieler einbauen.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Malberg.