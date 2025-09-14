Wirklich unzufrieden war Christian Hartmann, Trainer des bisherigen Spitzenreiters SG Westerburg, nicht. Zu wenig Torgefahr enwtickelte seine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit. Die Gastgeber konnten mit dem Remis sehr gut leben.

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hat nur eine Woche nach dem Spitzenspiel in Betzdorf mit dem Tabellenführer aus Westerburg das nächste Topteam zu Gast gehabt und konnte sich über eine Punkteteilung freuen. Nach 90 äußerst kampfbetonten Minuten trennte man sich torlos 0:0.

Beide Teams gingen auf dem schwer bespielbaren Naturrasen von Beginn an in jeden Zweikampf und warfen alles rein, sodass das spielerische Element etwas zu kurz kam. Da beide Teams in der Viererkette hinten zudem sicher standen, waren Torchancen über die gesamte Partie hinweg Mangelware, da entweder der letzte Pass nicht ankam oder aber der Gegner noch ein Abwehrbein in die Schussbahn bekam. In der zehnten Minute ging ein 18-Meter-Schuss von Elias Voigt flach rechts am Tor vorbei, fünf Minuten später zielte auf der Gegenseite Tom Luca Gros bei seinem Abschluss aus zwölf Metern zu hoch.

Die beste Chance im ersten Abschnitt hatten die Hausherren in der 18. Minute, als Tom Brand Mitspieler Nick Brabender im Strafraum anspielte, dieser aber aus kurzer Distanz an Gästekeeper Niklas Leukel scheiterte. Die Westerburger waren um einen vernünftigen Spielaufbau bemüht und kamen nach zwanzig Minuten etwas besser ins Spiel, aber nach einer hervorragenden Ballannahme von Tobias Schnabel im Strafraum kam Lautzerts Keeper Hrvoje Vincek rechtzeitig heraus und konnte per Fußabwehr klären. Nach einer halben Stunde wäre der bisherige Tabellenführer beinahe in Führung gegangen, doch Devin Mohr verpasste eine Flanke von Albert Kudrenko von der linken Seite in der Mitte nur haarscharf.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich Vincek bereits nach zwei Minuten erneut auszeichnen, als Kudrenko einen Freistoß von der rechten Grundlinie auf den kurzen Pfosten zog, Vincek aber rechtzeitig da war und das Eck zumachte. Danach neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, das Spielgeschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab und Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Erst in der 70. Minute musste Vincek erneut eingreifen, als Schnabel nach einer tollen Einzelleistung zum Abschluss kam und aus kurzer Distanz erneut an Vincek scheiterte. Danach versuchten die Gäste zwar alles, kamen aber auch in der fünfminütigen Nachspielzeit nicht mehr entscheidend zum Torabschluss.

„Vom Spielverlauf her hätten wir zwar drei Punkte verdient, aber Lautzert hat hervorragend gekämpft und gefightet. Wir haben es nicht hinbekommen, etwas Zählbares in der Offensive zu erzielen, obwohl wir gute Chancen hatten. In der ersten Halbzeit waren wir nicht so präsent, in der zweiten Halbzeit haben wir nichts zugelassen. Allerdings haben wir es auch nicht geschafft, den Torwart einmal ernsthaft zu prüfen. Es heißt jetzt Mund abwischen, den einen Punkt nehmen wir mit. Wir sind nach sechs Spielen ungeschlagen, haben nun 14 Punkte und noch nicht verloren, das ist eine gute Bilanz“, so Gästetrainer Christian Hartmann.

Lautzerts Trainer Deniz Sakalakoglu, der diesmal nicht zwischen den Pfosten stand, sondern nur von außen coachte, war mit dem einen Punkt mehr als zufrieden: „Ich bin hochzufrieden, das war eine gute Leistung meiner Mannschaft und der eine Punkt ist für uns nicht unverdient. Beide Mannschaften hatten wenig Torchancen. Wir haben jetzt schon dreimal zu Null gespielt, das ist eine sehr gute Leistung.“

SG Lautzert-O./B.-W. – SG Westerburg/G./W. 0:0

Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod: Vincek – Wardein, Schulze, Lang, Tyler Brand – Ostermann (90. Hesseler)- Brandenburger, Brabender (79. Koc), Tom Brand (90.+5 Tzimas), Voigt (79. Schumacher) – Keeler.

Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Leukel – Henry, Holzhäuser, Julian Jung, Kudrenko – Gros (56. Ebers), Ries, Kreckel – David Gläser, Mohr, Schnabel.

Schiedsrichter: Jan Ulmer (Schuld).

Zuschauer: 120.