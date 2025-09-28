Knapper Heimerfolg für die SG
Lautzert überwindet gegen Herschbach die Ergebniskrise
Nick Brabender (in Rot) sorgte mit seinem Doppelpack für den 2:1-Heimsieg seiner SG Lautzert-Oberdreis gegen die SG Herschbach (in Schwarz).
Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Bezirksliga Ost ließ die SG Lautzert-Oberdreis nach einem guten Saisonstart zuletzt federn. Nach vier Spielen ohne Sieg konnte die Mannschaft von Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu gegen Herschbach wieder jubeln.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG Lautzert-Oberdreis hat ihre Ergebniskrise von vier Spielen hintereinander ohne Sieg überwunden. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Herschbach setzte man sich nach hartem Kampf mit 2:1 (1:0)-Toren durch. Damit stehen die Lautzerter auf Rang sieben der Bezirksliga Ost, während Herschbach auf Rang 12 und damit einen Platz über den Abstiegsrängen steht.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport