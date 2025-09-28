Knapper Heimerfolg für die SG Lautzert überwindet gegen Herschbach die Ergebniskrise Jens Kötting 28.09.2025, 20:56 Uhr

i Nick Brabender (in Rot) sorgte mit seinem Doppelpack für den 2:1-Heimsieg seiner SG Lautzert-Oberdreis gegen die SG Herschbach (in Schwarz). Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Bezirksliga Ost ließ die SG Lautzert-Oberdreis nach einem guten Saisonstart zuletzt federn. Nach vier Spielen ohne Sieg konnte die Mannschaft von Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu gegen Herschbach wieder jubeln.

Die SG Lautzert-Oberdreis hat ihre Ergebniskrise von vier Spielen hintereinander ohne Sieg überwunden. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Herschbach setzte man sich nach hartem Kampf mit 2:1 (1:0)-Toren durch. Damit stehen die Lautzerter auf Rang sieben der Bezirksliga Ost, während Herschbach auf Rang 12 und damit einen Platz über den Abstiegsrängen steht.







