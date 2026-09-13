Beide Trainer sahen einen guten Start ihrer Mannschaft – jubeln durften zunächst aber nur die Gastgeber. Und das dann gleich mehrfach binnen kürzester Zeit. Plötzlich war das Spiel schon zur Pause entschieden. Die Gäste wollen das schnell abhaken.
Lesezeit 2 Minuten
Durch einen deutlichen 5:1 (5:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen arbeitete sich die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis auf den zweiten Platz der Bezirksliga Ost vor. Heim-Trainer Lukas Haubrich war zufrieden mit dem Ergebnis, hätte sich lediglich gewünscht, dass seine Mannschaft in Halbzeit zwei „nicht so viele Fehler macht“.