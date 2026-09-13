Konsequente(re) Haubrich-Elf
Lautzert trifft viermal in elf Minuten gegen Guckheim
Bei ungemütlichen Bedingungen setzten sich die Hausherren der SG Berod-Wahlrod (links Tom Brand) deutlich gegen die SG Guckheim/
Bei ungemütlichen Bedingungen setzten sich die Hausherren der SG Berod-Wahlrod (links Tom Brand) deutlich gegen die SG Guckheim/Kölbingen (rechts Jonas Hannappel) durch. Das lag vor allem an einer Phase von elf Minuten, in der Brand und Co. viermal jubeln durften.
Jürgen Augst/byJogi

Beide Trainer sahen einen guten Start ihrer Mannschaft – jubeln durften zunächst aber nur die Gastgeber. Und das dann gleich mehrfach binnen kürzester Zeit. Plötzlich war das Spiel schon zur Pause entschieden. Die Gäste wollen das schnell abhaken.

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Durch einen deutlichen 5:1 (5:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen arbeitete sich die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis auf den zweiten Platz der Bezirksliga Ost vor. Heim-Trainer Lukas Haubrich war zufrieden mit dem Ergebnis, hätte sich lediglich gewünscht, dass seine Mannschaft in Halbzeit zwei „nicht so viele Fehler macht“.
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