Konsequente(re) Haubrich-Elf Lautzert trifft viermal in elf Minuten gegen Guckheim Moritz Hannappel 13.09.2026, 20:40 Uhr

i Bei ungemütlichen Bedingungen setzten sich die Hausherren der SG Berod-Wahlrod (links Tom Brand) deutlich gegen die SG Guckheim/Kölbingen (rechts Jonas Hannappel) durch. Das lag vor allem an einer Phase von elf Minuten, in der Brand und Co. viermal jubeln durften. Jürgen Augst/byJogi

Beide Trainer sahen einen guten Start ihrer Mannschaft – jubeln durften zunächst aber nur die Gastgeber. Und das dann gleich mehrfach binnen kürzester Zeit. Plötzlich war das Spiel schon zur Pause entschieden. Die Gäste wollen das schnell abhaken.

Durch einen deutlichen 5:1 (5:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen arbeitete sich die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis auf den zweiten Platz der Bezirksliga Ost vor. Heim-Trainer Lukas Haubrich war zufrieden mit dem Ergebnis, hätte sich lediglich gewünscht, dass seine Mannschaft in Halbzeit zwei „nicht so viele Fehler macht“.







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