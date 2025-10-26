Nick Brabender trifft doppelt Lautzert stoppt gegen Ahrbach den Negativlauf Désirée Rumpel 26.10.2025, 18:56 Uhr

i Der schnelle Ausgleich: Nur sechs Minuten nach der Gäste-Führung verschätzt sich Ahrbachs Torhüter Florian Weimer (in Gelb) bei einer Eckball-Hereingabe und ermöglicht so Lautzerts Nick Brabender (Mitte in Rot) eine freie Bahn zum 1:1. Der 3:2-Siegtreffer durch Brabender fiel nach dem gleichen Muster. Jürgen Augst/byJogi

Der Kopf spielte beim Bezirksliga-Ost-Krisenduell eine große Rolle. Er sorgte aufseiten der Hausherren dafür, dass Nick Brabender mit zwei Kopfballtreffern einen Negativlauf beendete. Bei den Gästen erschwerte der Kopf die eigene Chancenverwertung.

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hat in der Fußball-Bezirksliga Ost die Trendwende geschafft und nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen Tabellenschlusslicht SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth mit 3:2 (1:1) gewonnen. Entsprechend erleichtert war Trainer Deniz Sakalakoglu: „Es war kein glanzvolles Spiel, aber ein verdienter Sieg.







