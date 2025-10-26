Der Kopf spielte beim Bezirksliga-Ost-Krisenduell eine große Rolle. Er sorgte aufseiten der Hausherren dafür, dass Nick Brabender mit zwei Kopfballtreffern einen Negativlauf beendete. Bei den Gästen erschwerte der Kopf die eigene Chancenverwertung.
Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hat in der Fußball-Bezirksliga Ost die Trendwende geschafft und nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen Tabellenschlusslicht SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth mit 3:2 (1:1) gewonnen. Entsprechend erleichtert war Trainer Deniz Sakalakoglu: „Es war kein glanzvolles Spiel, aber ein verdienter Sieg.