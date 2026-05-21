SG empfängt Höhr-Grenzhausen Lautzert präsentiert drei Zugänge für die neue Saison Lukas Erbelding 21.05.2026, 19:00 Uhr

i Beim jüngsten Erfolg, dem 1:0 in Weroth, erzielte Luan Linus Brandenburger (Nummer 14) das Tor des Tages für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Horst Wengenroth

Bereits am Freitag wird der letzte Spieltag in der Bezirksliga Ost eröffnet. Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod empfängt dabei die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen. Mit Blick auf den Kader für die kommende Runde kann die SG Neuigkeiten verkünden.

Wenn die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod an diesem Freitag (Anpfiff: 19 Uhr) auf die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen trifft, werden sich am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost zwei formstarke Teams duellieren. Die Kombinierten holten zuletzt drei Siege in Folge – und davor war den Schützlingen von Trainer Lukas Haubrich ein 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten SG Malberg gelungen.







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