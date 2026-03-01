Keeper Vincek trifft erneut Lautzert kontert Burgschwalbachs „sahnemäßigen“ Start Moritz Hannappel 01.03.2026, 19:34 Uhr

i Nachdem Burgschwalbachs Julian Ohlemacher (rotes Trikot) mit seinem Treffer zum 0:1 die SG Lautzert-/Berod um Spielertrainer Justin Keeler (rechts) wachrüttelte, bekamen die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle. Torwart Hrvoje Vincek (links) glich mit seinem fünften Saisontreffer vom Elfmeterpunkt aus. Am Ende wurde es beim 6:1 eindeutig. Jürgen Augst/byJogi

Spielertrainer Justin Keeler sah in dem ersten Pflichtspiel nach 91 Tagen eine Geduldsprobe, die sein Team für gut zehn Minuten nicht bestand. Dann fanden sie aber, startend mit dem fünften Saisontreffer des eigenen Keepers, die richtigen Mittel.

Die einen erwischten einen perfekten Re-Start für zehn Minuten, die anderen pendelten sich genau nach diesen ersten zehn Minuten erst wieder ein. Am Ende freute sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in der Bezirksliga Ost über einen ungefährdeten 6:1 (2:1)-Heimsieg über die TuS Burgschwalbach.







