Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ist nach dem 1:1 (0:1) gegen den TuS Montabaur weiterhin ungeschlagen in der Bezirksliga Ost. Die Montabaurer zeigten auf dem Rasenplatz in Berod in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung und hatten die Partie in den ersten zwanzig Minuten klar unter Kontrolle. Pech war nur, dass Rico Reichelt bei der besten TuS-Chance aus zehn Metern am linken Innenpfosten scheiterte, SG-Keeper Hrvoje Vincek konnte dem Schuss nur hinterherschauen. Die Gastgeber leisteten sich viele Fehler im Aufbauspiel und wurden von der Abwehr der Gäste bei den Angriffsversuchen immer wieder ins Abseits gestellt. Umso überraschender wäre nach dem ersten gelungenen Angriff in der 23. Minute beinahe die Führung für die Lautzerter gefallen, beziehungsweise hätte fallen müssen.

Till Niedergesäß spielte einen schönen Ball nach rechts außen in den Lauf von Maximilian Strauch, der den Kopf oben behielt und den im Rücken von zwei Abwehrspielern frei gelaufenen Dominik Soldo sah, der aber drei Meter freistehend vor dem Tor den Ball nicht traf. Kurz darauf klärte Spielertrainer Justin Keeler vor dem einschussbereiten Paul Reichelt in höchster Not noch zur Ecke, ehe der TuS in der 40. Minute noch zur Führung traf: Nach Flanke von Jannik Lang konnte die SG-Abwehr nicht final klären, und Brenner traf aus zehn Metern zur Führung. Danach hielt Niclas Fasel einen Soldo-Freistoß und klärte zur Ecke (41.).

„Das ist ein gewonnener Punkt für uns.“

Deniz Sakalakoglu, Trainer SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod

Nach dem Seitenwechsel verteidigten es die Gäste weiterhin gut und verpassten es, den zweiten Treffer nachzulegen. In der 56. Minute schoss Jannik Lang aus zehn Metern links vorbei, zwei Minuten später zeigte Vincek seine Klasse, als er einen Volleyschuss von Brenner aus kurzer Distanz per Fußabwehr klärte. In der 68. Minute bügelte Vincek per Grätsche einen zu kurzen Rückpass von Justin Keeler aus, im Gegenzug scheiterte Soldo nach Vorarbeit von Nick Brabender am linken Torpfosten und wieder im Gegenzug klärte Vincek per Fußabwehr den Abschluss von Paul Reichelt. In der 87. Minute fiel dann doch noch der insgesamt nicht unverdiente Ausgleich für die Lautzerter. Keeler führte einen Freistoß von links schnell aus und zirkelte diesen perfekt auf den durchgelaufenen Tim Luca Schulze, der aus fünf Metern einköpfte. Auch danach hatten beiden Teams noch Chancen zum Siegtreffer.

„Vorm Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, so ist es zum Ende natürlich bitter aber letztendlich gerecht. Mit ein bisschen Spielglück machen wir das zweite Tor, aber mit dem Punkt können wir zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich krass zerrissen und kämpferisch dagegengehalten“, so TuS-Trainer Florian Panny. „Das ist ein gewonnener Punkt für uns. Wir sind nach dem Spiel am Mittwoch nur schwer in die Partie gekommen und waren in der ersten Halbzeit nicht gut. Im zweiten Durchgang waren wir besser, ein Lob wie wir uns den Punkt verdient haben und natürlich hat uns auch unser Torwart zweimal gerettet“, so Lautzerts Trainer Deniz Sakalakoglu.

SG Lautzert-Oberdreis – TuS Montabaur 1:1 (0:1)

Lautzert-Oberdreis: Vincek – Brandenburger (75. Wardein), Schulze, Keeler, Brand – Brabender (71. Nikqi), Brand, Koc (46. Lang) – Strauch, Niedergesäß, Soldo.

Montabaur: Fasel – Franz, Rhein, Merfels, Pfau (70. Klein) – Kiesel, Lind – Lang, Reichelt, Gross (65. Bouchibti)– Brenner (84. Dwight).

Schiedsrichter: Henning Reif.

Zuschauer: 140.

Tore: 0:1 Rico Brenner (40.), 1:1 Tim Luca Schulze (87.).