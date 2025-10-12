In der Fußball-Bezirksliga Ost musste die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Beim 0:7 gegen den neuen Tabellenzweiten FC Broussia Niederroßbach kam Lautzert überhaupt nicht in die Partie.
Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis musste auf eigenem Platz am Sonntag eine sehr klare Niederlage einstecken. Gegen den FC Borussia Niederroßbach musste man sich am Ende mit sage und schreibe 0:7 (0:3)-Toren geschlagen geben. Mit der deutlichen Niederlage sind die Lautzerter nach einem überragenden Saisonstart nun im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Ost angekommen.