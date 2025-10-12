Schlag ins Gesicht Lautzert geht gegen Niederroßbach mit 0:7 baden Jens Kötting 12.10.2025, 20:23 Uhr

i Lautzerts Spielertrainer Justin Keeler (in Weiß) flog bereits in der ersten Halbzeit mit der glatt Roten Karte vom Feld. Jürgen Augst

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis musste auf eigenem Platz am Sonntag eine sehr klare Niederlage einstecken. Gegen den FC Borussia Niederroßbach musste man sich am Ende mit sage und schreibe 0:7 (0:3)-Toren geschlagen geben. Mit der deutlichen Niederlage sind die Lautzerter nach einem überragenden Saisonstart nun im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Ost angekommen.







