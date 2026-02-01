2:0-Sieg im Freiluft-Test Lauters Doppelpack beschert Sieg im ersten Test Stefan Nink 01.02.2026, 14:35 Uhr

i Ein Foul an Fynn Ande Altenhofen (rotes Trikot) führte zum Elfmeter, den Janosch Lauter gegen die TGSV Holzhausen zum 2:0-Endstand vollstreckte. Andreas Hergenhahn

Am 1. März beginnt die restliche Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost für die TuS Burgschwalbach mit dem Spiel bei der SG Lautzert. Dafür gilt es sich zu wappnen. Das erste Testspiel gewann die Elf vom Märchenwald gegen TGSV Holzhausen mit 2:0.

Standardstärke zahlte sich im ersten Freiluft-Test des Jahres für die Fußballer des heimischen Bezirksligisten TuS Burgschwalbach aus. Beim 2:0 (2:0)-Erfolg am Stellweg gegen den hessischen Kreisoberligisten TGSV Holzhausen über Aar fielen beide Treffer der Rot-Schwarzen nach ruhenden Bällen.







