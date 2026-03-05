Burgschwalbacher atmen auf Lauter-Elfer entscheidet Abnutzungskampf gegen Kosova Helmut Rosbach 05.03.2026, 07:55 Uhr

i Den schmerzhaften Zusammenprall mit Kosovas Rilind Rama nach wenigen Minuten steckte Burgschwalbachs Janosch Lauter gut weg und entschied das Kellerduell kurz nach der Pause mit seinem Treffer zum 1:2. Marco Rosbach

Während sich die TuS Burgschwalbach durch den glücklichen Dreier im Kellerduell beim FC Kosova auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorschob, bleiben die Montabaurer tief im Tabellenkeller stecken. Doch aufgeben will der Vorletzte noch lange nicht.

Mit 1:2 (1:1) musste sich der FC Kosova Montabaur im Nachholspiel der Bezirksliga Ost der TuS Burgschwalbach geschlagen geben. Dadurch kletterten die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf den ersten Nichtabstiegsplatz, während die Heimelf weiterhin den vorletzten Rang einnimmt.







