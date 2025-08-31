Einen Punkt aus Ruppach-Goldhausen mitzunehmen, war wohl nur das Minimalziel des SV Windhagen. Dennoch konnten die Gäste etwas besser mit dem Remis leben als die SG Ahrbach, die zuvor stets leer ausgegangen war.

Die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod hat sich durch ein 2:2 (1:2) gegen den SV Windhagen den ersten Punkt in der laufenden Saison geholt und liegt nun auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga Ost. In einer Partie mit völlig unterschiedlichen Halbzeiten startete die Heimelf sehr dynamisch und ging folgerichtig früh in Führung. Markus Rausch spielte auf der linken Seite Tim Kuhn an, der den Ball auf Jannik Sturm am zweiten Pfosten verlängerte, sodass dieser ohne Mühe aus kurzer Distanz das 1:0 markierte (4.). Das war ein Auftakt nach Maß, doch der Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten.

Markus Rausch ist Dreh- und Angelpunkt

Als Dominik Bischoff den schnellen Dongyeon Yoo nur durch ein Foul im Strafraum bremsen konnte, zeigte Schiedsrichter Sebastian Fiege auf den Punkt. Windhagens Torjäger Can Sülzen verwandelte den Strafstoß sehr sicher zum Ausgleich (9.). Als dann auf der Gegenseite Ahrbachs Markus Rausch nach einem feinen Solo vor dem Gästetor auftauchte, stoppte ihn Volker Berghoff regelwidrig. Auch hier entschied Fiege sofort auf Strafstoß. Jannik Sturm scheiterte jedoch am Keeper Philipp Nüsse, der den platzierten Schuss noch abzuwehren wusste (13.).

Bei der Heimelf liefen fast alle Angriffe über Markus Rausch auf der linken Seite. Dreh- und Angelpunkt bei Windhagen war der omnipräsente Can Sülzen, den Ahrbach nicht in den Griff bekam. Zudem liefen die Gäste ihren Gegner früh an. Dadurch erarbeiteten sie sich Feldvorteile, die dann auch zum 1:2 führten. Wieder war es Sülzen, dessen Schuss noch von Ahrbachs Defensive abgewehrt wurde, doch den zweiten Ball verwandelte Tahsin Kandemir zur Führung (37.). In der Folge dominierten die Gäste weiterhin das Geschehen, während Ahrbach ineffektiv agierte.

SG-Keeper Julian Schmitz verhindert Treffer in Nachspielzeit

Zu Beginn des zweiten Durchgangs forderte Ahrbachs Coach René Reckelkamm mehr Engagement von der von ihm und Zvonko Juranovic trainierten Elf. Nach einem Foul an Tim Kuhn im Strafraum hofften die Fans der Ahrbacher auf den nächsten Strafstoß, der ihnen jedoch von Sebastian Fiege verwehrt wurde (64.). Da die Gäste fortan eher verhalten auftraten, dominierte die SG nun die Partie. Rausch setzte sich nach einer Balleroberung auf dem rechten Flügel durch, passte nach innen, wo Jannik Sturm goldrichtig stand und mühelos den Ausgleich erzielte (67.). Die Heimelf trat nun sehr selbstbewusst auf, während Windhagen dem Tempospiel zusehends Tribut zollen musste. Dass Ahrbach dann viermal in kurzen Abständen die Latte im Weg war, kann man schon als Kuriosum bezeichnen (72. und 80. Markus Rausch, 86. Sebastian Görg, 88. Jan Christian Weber).

Ein Konter der Gäste in der Nachspielzeit hätte fast zum Siegtreffer geführt, doch Ahrbach Keeper Julian Schmitz hatte etwas dagegen und rettete zweimal kurz hintereinander durch couragiertes Herauslaufen. So blieb es letztlich beim Remis, mit dem Windhagen eher zufrieden sein konnte als die SG.

„Als wir dann den Ahrbachern ein Geschenk zum Ausgleich machten, kippte die Partie. Danach konnte alles passieren.“

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

Gästecoach Enes Özbek sah das etwas differenzierter: „Bis zum 2:2 hatten wir das Spiel komplett im Griff. Wir hatten viele Chancen. Als wir dann den Ahrbachern ein Geschenk zum Ausgleich machten, kippte die Partie. Danach konnte alles passieren. Das hat mir nicht gefallen. Doch aufgrund vieler Ausfälle ging mein Team nachher auf dem Zahnfleisch.“ Für René Reckelkamm war das zu wenig: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben aber dann den Gegner stark gemacht, nicht mehr gut verteidigt und im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen. Da wir nach der Pause das Spiel jedoch dominierten, hätte ein Sieg herausspringen müssen.“

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – SV Windhagen 2:2 (1:2)

SG Ahrbach: Schmitz – Kap, Krebs, Bischoff, Schlag (66. Weber) – Ölmez, Turan (46. Görg), Fichtner – Sturm, Kuhn, Rausch.

SV Windhagen: Nüsse – Berghoff (68. Busch), Hilbers, Kochems, Bayraktar – El Mahdaoui, Kandemir – Sülzen – Yoo (75. Yamanoglu), Alt, Tekin (80. Jansen).

Schiedsrichter: Sebastian Fiege (Karbach).

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Jannik Sturm (4.), 1:1 Can Sülzen (9., Foulelfmeter), 1:2 Tahsin Kandemir (37.), 2:2 Jannik Sturm (67.).

Besonderheit: Windhagens Torwart Philipp Nüsse hält Foulelfmeter von Jannik Sturm (14.).