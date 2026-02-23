Letzter Test der SG Westerburg
Last-Minute-Siegtreffer nach Abspielfehlern ohne Ende
Traf in letzter Minute zum 2:1 gegen Alpenrod: Westerburgs Tom Holzhäuser.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Wichtig sei es, mit einem guten Gefühl ins erste Punktspiel zu gehen, sagt Trainer Christian Hartmann von der SG Westerburg. Die Leistungssteigerung im Testspiel gegen die SG Alpenrod dürfte dazu beigetragen haben.

Mit ein 2:1 (1:1) gegen die SG Alpenrod hat Fußball-Bezirksligist SG Westerburg seine Testspielphase abgeschlossen, offenbarte dabei aber Anlaufschwierigkeiten. „In der ersten Halbzeit kamen wir überhaupt nicht richtig ins Spiel, vor allem mit Ball“, monierte Trainer Christian Hartmann „Abspielfehler ohne Ende.

