Wichtig sei es, mit einem guten Gefühl ins erste Punktspiel zu gehen, sagt Trainer Christian Hartmann von der SG Westerburg. Die Leistungssteigerung im Testspiel gegen die SG Alpenrod dürfte dazu beigetragen haben.
Lesezeit 1 Minute
Mit ein 2:1 (1:1) gegen die SG Alpenrod hat Fußball-Bezirksligist SG Westerburg seine Testspielphase abgeschlossen, offenbarte dabei aber Anlaufschwierigkeiten. „In der ersten Halbzeit kamen wir überhaupt nicht richtig ins Spiel, vor allem mit Ball“, monierte Trainer Christian Hartmann „Abspielfehler ohne Ende.