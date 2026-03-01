Ahrbach unterliegt Westerburg Lars Hendrik Jungs Viererpack macht den Unterschied Helmut Rosbach 01.03.2026, 21:31 Uhr

i Wenn's läuft, dann läuft's: Einen seiner vier Treffer erzielte Westerburgs Lars Hendrik Jung (weißes Trikot) mit der Brust. Ahrbachs Joshua Kap war da machtlos. Andreas Hergenhahn

Auch im zweiten Spiel des Jahres zeigte Bezirksliga-Schlusslicht SG Ahrbach eine ansprechende Leistung, musste sich aber wie unter der Woche gegen den TuS Montabaur nun auch der SG Westerburg geschlagen geben. Bei den Gästen ragte ein Spieler heraus.

„Über allem stehen die drei Punkte!“ Das betonte Christian Hartmann, der Trainer der SG Westerburg, als nach der Partie seiner Mannschaft bei Schlusslicht SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod begann. In einem kampfbetonten Spiel der Bezirksliga Ost hieß es am Ende 2:5 (1:3).







