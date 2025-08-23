Während die SG Westerburg ungeschlagen bleibt und dank des zweiten Saisonsiegs in der Spitzengruppe der Bezirksliga Ost mitmischt, hat die SG Ahrbach einen klassischen Fehlstart hingelegt. Doch Trainer Zvonko Juranovic sieht Fortschritte.

Trotz eines Blitzstarts der sieglosen SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost drei verdiente Punkte in der heimischen Arena behalten, mit denen ihr Trainer Christian Hartmann sehr zufrieden war. Den zwischenzeitlichen Sprung auf Platz eins bezeichnete er am Freitagabend als „schöne Momentaufnahme“.

Belagerungszustand mit vielen Chancen

Beide Mannschaften legten mit hohem Tempo los und liefen die gegnerischen Abwehrreihen hoch an. Westerburgs ersten Abspielfehler im Aufbau nutzte Ahrbach per Konter eiskalt aus. Der Ball landete auf der linken Seite bei Kirubel Abadi Abrham, dessen Steckpass Tim Kuhn zum 0:1 verwertete (4.). Beinahe hätte Tom Gros für den schnellen Ausgleich gesorgt, doch er scheiterte am Pfosten (5.).

Das frühe Tor sorgte dafür, dass Ahrbach sich mit zwei massiven Ketten im 4-4-2 in der eigenen Hälfte positionierte und kaum Raum zur Entfaltung ließ. Man hatte in der Anfangsphase das Gefühl, dass die Heimmannschaft sich sehr schwertun könnte gegen die engen Räume der Gäste. David Gläsers Lattenkracher in der 20. Minute war allerdings der Beginn einer Art Belagerungszustand, der in zahlreichen Chancen mündete.

Kreckel bricht den Bann per Außenrist

Pascal Kreckel (28.) und Albert Kudrenko (29.) scheiterten knapp mit Weitschüssen, Devin Mohr schoss knapp übers Tor (34.), ein Freistoß von Kudrenko landete am Pfosten (40.), und erneut Kudrenko scheiterte am starken Florian Weimer im Ahrbacher Tor. Einzig Pascal Kreckel brachte die Westerburger zum Jubeln, als er sehenswert mit dem Außenrist aus 18 Metern ins Tor traf. So ging es mit einem aus Gästesicht schmeichelhaften 1:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Geschichte der ersten Halbzeit nahtlos fort. Kudrenko (52.), Lars-Hendrik Jung (57.), David Gläser (59.) und Niklas Henry (61.) scheiterten mit hochkarätigen Chancen entweder an Florian Weimer oder dem Pfosten. In der 64. Minute brachte dann aber ein mustergültiger Angriff das 2:1. Niklas Henry steckte den Ball schön in die Schnittstelle, Kapitän David Gläser brachte den Ball scharf in die Mitte, und Außenverteidiger Luca Heep erzielte mit viel Willen sein erstes Bezirksligator.

„Wir haben nach dem frühen Nackenschlag eine gute Mentalität bewiesen.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

Endgültig den Deckel auf die Partie setzte eine kuriose Aktion der beiden Jung-Brüder, die sonst eher im eigenen Strafraum beheimatet sind. Nach Flanke des eingewechselten Jan Ebers schoss Lars-Hendrik Jung seinen älteren Bruder Julian an – und der Ball trudelte ins Tor. Schiedsrichter Noah Netten notierte Julian Jung als Torschützen, trotz der schmunzelnden, aber vehementen Beschwerden seines Bruders (84.). Im Anschluss musste Torwart Jonathan Kloft nochmals eingreifen, als Tim Kuhn urplötzlich allein vor ihm auftauchte, da die Westerburger nach dem 3:1 in den Verwaltungsmodus schalteten.

Trotz der Niederlage war Gästetrainer Zvonko Juranovic nicht unzufrieden: „Nach dem Betzdorf-Spiel war es ein Schritt in die richtige Richtung.“ Westerburgs Christian Hartmann war zufrieden: „Wir haben nach dem frühen Nackenschlag eine gute Mentalität bewiesen.“

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod 3:1 (1:1)

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Kloft – Henry, L.-H. Jung, J. Jung, Heep – Werner, Kreckel – Gros (85. A. Ebers), Gläser, Kudrenko (82. J. Ebers) – Mohr (90. Vermunt).

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod:Weimer – Hinz, Kap, Krebs, Weber (56. Schlemmer) – Abrham (82. Scheid), Ölmez, Turan, Sturm – Kuhn, Fichtner.

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Tim Kuhn (4.), 1:1 Pascal Kreckel (32.), 2:1 Luca Heep (64.), 3:1 Julian Jung (84.).