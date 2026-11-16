Wieder war’s nichts mit dem ersten Auswärtssieg der SG HWW Niederroßbach/Basalt. Bei der SG Hundsangen gingen die Gäste nach der Pause zwar in Führung, kassierten aber zeitnah den Ausgleich. Mit einem Punkt konnten beide Seiten leben.
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Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und die SG Hoher Westerwald Niederroßbach trennten sich in der Bezirksliga Ost mit einem insgesamt gerechten 2:2 (1:1)-Unentschieden und liegen weiterhin in der Tabelle mit drei Punkten Unterschied im dicht gedrängten Mittelfeld.