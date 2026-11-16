Hundsangen und HWW spielen 2:2 Kunz und Theis hämmern Freistöße direkt ins Tor Helmut Rosbach 16.11.2026, 10:13 Uhr

i Maximilian Kunz (in Weiß-Rot) brachte Hundsangen in der 35. Minute in Führung. Diese hatte aber nicht lange Bestand gegen die SG HWW Niederroßbach (in Orange Henri Heibel). Andreas Hergenhahn

Wieder war’s nichts mit dem ersten Auswärtssieg der SG HWW Niederroßbach/Basalt. Bei der SG Hundsangen gingen die Gäste nach der Pause zwar in Führung, kassierten aber zeitnah den Ausgleich. Mit einem Punkt konnten beide Seiten leben.

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und die SG Hoher Westerwald Niederroßbach trennten sich in der Bezirksliga Ost mit einem insgesamt gerechten 2:2 (1:1)-Unentschieden und liegen weiterhin in der Tabelle mit drei Punkten Unterschied im dicht gedrängten Mittelfeld.







Artikel teilen

Artikel teilen