Guckheim unterliegt Horressen Kricks Anschluss zu spät: Decker macht den Deckel drauf Rolf Schulze 11.10.2026, 19:57 Uhr

i In dieser Szene kommt Robin Krick zu spät gegen Nils Weimer. Als Guchkeims Stürmer den Horresser Torwart schließlich überwinden konnte, war es zu spät. Marco Rosbach

Wer hätte das nach den ersten drei Spieltagen gedacht? Erwischte die SG Guckheim klar den besseren Saisonstart, liegt die SG Horressen inzwischen acht Punkte vor dem Mitaufsteiger, der inzwischen seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet.

Durch einen 2:1 (0:0)- Heimsieg gegen Mitaufsteiger SG Guckheim/Kölbingen hat sich die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers nach dem ersten Drittel der Saison in der Bezirksliga Ost einen guten sechsten Platz erarbeitet. Stolze 18 Punkte stehen auf dem Konto des Teams von Trainer Niklas Wörsdorfer, der auf etliche bezirksligaerfahrene Spieler zurückgreifen kann.







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