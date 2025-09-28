Chancenlos gegen Niederroßbach Kosovas Zauber erweist sich als brotlose Kunst 28.09.2025, 19:50 Uhr

i Zauberaktion ohne Torerfolg: Im Stil eines Slalomfahrers tänzelte Laurent Misini Mitte der ersten Halbzeit die Niederroßbacher Hintermannschaft aus, versäumte es dann aber, diese Aktion in der besten Phase des FC Kosova mit dem Führungstreffer zu krönen. Das sollte sich später rächen. Marco Rosbach

Der Unterschied ist einfach zu groß zwischen Teams wie dem FC Niederroßbach und dem FC Kosova Montabaur. Eine gute Phase mit schönen Dribblings ist für Montabaur zu wenig, solange man selbst nicht trifft und den Gegner immer wieder einlädt.

Nach der enttäuschenden Vorstellung bei der 0:7-Klatsche der Vorwoche in Asbach attestierten Mladen Kulis und Mesut Karadeniz ihrer Mannschaft jetzt eine deutliche Leistungssteigerung, einen großen Unterschied machte das am Ende aber nicht. Denn aktuell ist der FC Kosova Montabaur auch an besseren Tagen weit davon entfernt, in der Bezirksliga Ost einem Gegner der Güte des FC Borussia Niederroßbach gefährlich werden zu können.







