Kosovas Kampf und Traumtor sind gegen Betzdorf zu wenig

Für den schönsten Treffer sorgte der FC Kosova Montabaur, doch am deutlichen Ausgang des Heimspiels gegen den Tabellenführer änderte das nichts. Die SG 06 Betzdorf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und freute sich über den gelungenen Start ins Jahr.

Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bezirksliga Ost, der FC Kosova Montabaur, musste sich im ersten Spiel nach der Winterpause Ligaprimus SG 06 Betzdorf trotz energischer Gegenwehr mit 2:5 (0:1) geschlagen geben.

Schon nach einer Minute Spielzeit hatte Betzdorfs Torjäger Temel Uzun die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Kosovas Torwart Rinas Musaj.