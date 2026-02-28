SG 06 nach Pause effektiver
Kosovas Kampf und Traumtor sind gegen Betzdorf zu wenig
An Einsatzfreude mangelte es dem FC Kosova um Kapitän Altrim Pajaziti (links) nicht, doch die Mittel der abstiegsgefährdeten Montabaurer reichten nicht, um Tabellenführer SG 06 Betzdorf (rechts Niklas Spies) gefährtlich werden zu können.
Marco Rosbach

Für den schönsten Treffer sorgte der FC Kosova Montabaur, doch am deutlichen Ausgang des Heimspiels gegen den Tabellenführer änderte das nichts. Die SG 06 Betzdorf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und freute sich über den gelungenen Start ins Jahr.

Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bezirksliga Ost, der FC Kosova Montabaur, musste sich im ersten Spiel nach der Winterpause Ligaprimus SG 06 Betzdorf trotz energischer Gegenwehr mit 2:5 (0:1) geschlagen geben. Schon nach einer Minute Spielzeit hatte Betzdorfs Torjäger Temel Uzun die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Kosovas Torwart Rinas Musaj.

