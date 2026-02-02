Der Kader des FC Kosova Montabaur bleibt unverändert – das ist die schlechte Nachricht für den Vorletzten der Bezirksliga Ost. Hoffnung macht den Trainern Talat Begen und Leutrim Husaj, dass sich ein Spieler nach langer Zwangspause zurückmeldet.
Für die schwierige Mission, sich doch noch aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Ost herauszuarbeiten, hätte der FC Kosova Montabaur in der Winterpause personell gerne noch einmal nachgebessert. Doch daraus wurde nichts. „Leider gab es keine personellen Veränderungen“, sagt Talat Begen, der den Vorletzten gemeinsam mit Routinier Leutrim Husaj trainiert.