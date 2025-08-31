Tage wie dieser bleiben in Erinnerung. Gegen den neuen Spitzenreiter SG Westerburg spielte Bezirksliga-Ost-Schlusslicht FC Kosova Montabaur phasenweise auf Augenhöhe mit, vergaß dabei aber die konzentrierte Abwehrarbeit. Das sollte sich rächen.

Durch einen furiosen Schlussspurt grüßt die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod nach dem 8:4 (1:1)-Kantersieg beim FC Kosova Montabaur nach dem vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost dank des besseren Torverhältnisses gegenüber der Konkurrenz erstmals von der Tabellenspitze. In einem verrückten Fußballspiel, das keine Langeweile kannte, setzte sich der Favorit aus Westerburg erst in der Schlussviertelstunde entscheidend ab.

Ohne defensive Klarheit, aber vorne mit Mut

Während die Zuschauer bestens unterhalten wurden, fanden beide Trainer die Vielzahl an Gegentoren gar nicht lustig. „Bei uns sind jetzt alle Mann an Bord“, war Mladen Kulis beim FC Kosova Montabaur gut gelaunt vor dem Duell mit dem Rheinlandliga-Absteiger und durchaus optimistisch. Doch seine Elf machte es dem Gegner bei vielen Gegentoren zu einfach. Schon beim 0:1, erzielt von Westerburgs Kapitän David Gläser (13.) auf Vorlage von Albert Kudrenko, fehlte beim Schlusslicht im Abwehrverhalten die Klarheit.

Der Tabellenletzte spielte aber mutig mit. Altrim Pajaziti verzog kurz nach dem Rückstand. Die Gäste verpassten die Doppelführung, als FC-Keeper Rinas Musaj nach eigener verunglückter Spieleröffnung den direkten Abschluss von Tom Luca Groß gerade noch vor der Torlinie kratzte (16.). Die Gäste liefen hoch an und setzten den in der Hintermannschaft verunsicherten Gegner früh unter Druck. Die SG untermauerte ihre starke Frühform durch höheren Kombinationsfluss, ohne sich zunächst entscheidend absetzen zu können.

SG wird vor und nach der Pause kalt erwischt

Pajaziti war als Zielspieler der Kosovaren ein ständiger Unruheherd. Gut durchgesetzt, landete sein abgefälschter Abschluss daneben (33.). Im Gegenzug vertändelte Devin Mohr nach einem Dribbling überhastet. Sein Kapitän David Gläser traf dann frei vor dem Tor die falsche Entscheidung (37.) und im späteren Verlauf noch den Pfosten (57.). Kurz vor und nach der Pause wurde der Favorit aus Westerburg kalt erwischt. Beim Ausgleich des Tabellenletzten aus Montabaur hatten die Gäste FC-Routinier Ilir Malici (43.) auf Hereingabe von Arda Celik aus den Augen verloren – 1:1. Den zweiten Aussetzer leisteten sich die Gäste unmittelbar nach Wiederbeginn. Ein Ballverlust auf Höhe der Mittellinie – und Pajaziti hatte mit einem Traumtor die Partie gedreht (46.).

Ein Stellungsfehler von Arber Bardhaj ermöglichte David Gläsers zweites Tor zum erneuten Gleichstand. Als FC-Keeper Musaj einen Schnabelschuss nach vorne abwehrte, staubte Devin Mohr zum 2:3 ab (58.). Nachdem die Gäste durch Tobias Schnabel (60.) und Mohr (63.) unaufhaltsam auf 2:5 davonzogen, gab keiner mehr einen Pfifferling auf den Tabellenletzten. Doch der FC Kosova meldete sich noch einmal eindrucksvoll zurück.

Erst n ach 4:6 ist die Luft raus

Neuzugang Mustafa Yildiz köpfte in seinem ersten Pflichtspiel auf Ecke Rilind Rama das 3:5 (69.). Die nächste Ecke Ramas landete auf kuriose Weise durch Leutrim Husaj erneut im Westerburger Tor zum 4:5 (70.). Erst nach dem Kopfballtor Tom Holzhäusers zum 4:6 (77.) war für die wackeren Kosovaren endgültig die Luft raus. Danach nutzte der neue Spitzenreiter aus Westerburg die sich bietenden Räume konsequent durch Schnabels Doppelpack (87., 90.) zum 4:8-Endstand aus.

„Wir haben uns von den Nackenschlägen nicht runterziehen lassen und unser Tempo durchgehend hochgehalten. Für die Zuschauer war es eine schöne Show.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

„Wir haben uns von den Nackenschlägen nicht runterziehen lassen und unser Tempo durchgehend hochgehalten. Für die Zuschauer war es eine schöne Show. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel am Samstag gegen die SG Hundsangen“, ließ SG-Coach Christian Hartmann die Gegentore unkommentiert. „Mir fehlen die Worte. Wir führen in der 46. Minute mit 2:1 und lassen uns dann noch so auseinandernehmen. Das ist unerklärlich“, musste Mladen Kulis beim Verlierer die Leidenszeit erst einmal verarbeiten.

FC Kosova Montabaur – SG Westerburg 4:8 (1:1)

FC Kosova Montabaur: Musaj – Bungu (45. Yilmaz), Bardhaj, Husaj, Yildiz – Rama, Rexhepi, Ardian Shala (59. Lajqi), Celik (75. Korqaj), Malici (85. Arber Shala) – Pajaziti.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Leukel – Heep, J. Jung, Holzhäuser, A. Ebers (53. Schnabel) – Kreckel (69. Werner), Ries – Gros (82. L. Jung), D. Gläser (73. J. Ebers), Kudrenko – Mohr.

Schiedsrichter: Markus Robert Pfitzmaier (Weitersburg).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 David Gläser (13.), 1:1 Ilir Malici (43.), 2:1 Altrim Pajaziti (46.), 2:2 David Gläser (48.), 2:3 Devin Mohr (58.), 2:4 Tobias Schnabel (60.), 2:5 Devin Mohr (63.), 3:5 Mustafa Yilmaz (69.), 4:5 Leutrim Husaj (70.), 4:6 Tom Holzhäuser (77.), 4:7, 4:8 Tobias Schnabel (87., 90.).