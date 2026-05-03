Gegen Hundsangen ohne Chance Kosova stellt sich auf „Endspiel“ gegen Müschenbach ein Helmut Rosbach 03.05.2026, 21:11 Uhr

i Kosovas spielender Co-Trainer Leutrim Husaj (links) konnte das 0:2 durch Hundsangens Masaya Omotezako nicht verhindern. Am Ende stand es 1:4. Andreas Hergenhahn

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt der SG Hundsangen, nachdem sich in den vergangenen Tagen alles um die Trainerpersonalie gedreht hatte. Das Thema scheint durch zu sein. Die Mannschaft überzeugte und verschärfte die Probleme des FC Kosova.

Als der sicher leitende Schiedsrichter Ronny Jäckel die Begegnung in der Bezirksliga Ost zwischen dem FC Kosova Montabaur und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth abpfiff, war die Enttäuschung bei der Heimelf groß. Wieder einmal hatte sie viel investiert – und stand nach dem 1:4 (0:2) doch mit leeren Händen da.







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