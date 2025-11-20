Revanche gegen Burgschwalbach? Kosova Montabaur will 0:7 mit Selbstvertrauen ausmerzen 20.11.2025, 09:42 Uhr

i Durch den 3:2-Sieg gegen Müschenbach hat der FC Kosova Montabaur um Kapitän Altrim Pajaziti Selbstvertrauen getankt. Marco Rosbach

Für den den FC Kosova Montabaur ist das Duell mit der TuS Burgschwalbach ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Gelingt es dem Team von Talat Begen die kleine Serie auszubauen, rückt das rettende Ufer für den Aufsteiger wieder in Sichtweite.

Die Bilanz Talat Begens kann sich sehen lassen. Als er den FC Kosova Montabaur übernahm, hatte der Verein kümmerliche vier Pünktchen aus immerhin einem Dutzend Partien auf seinem Konto. Drei Begegnungen später sind es nach Siegen gegen Lautzert (4:1) und Müschenbach (3:2) schon deren zehn.







Artikel teilen

Artikel teilen