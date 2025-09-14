Die ersten drei Punkte hat die Elf von Trainer Mladen Kulis nun eingefahren. Neben der gewohnt guten kämpferischen Leistung sah der Trainer auch verbesserte spielerische Anlagen. Für Herschbachs Trainer Dirk Hannappel war die Niederlage „vermeidbar“.

Nun gibt es auch in der Bezirksliga Ost nach dem sechsten Spieltag keine punktlose Mannschaft mehr. Der FC Kosova Montabaur besiegte in einem hart umkämpften Aufsteigerduell die SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit 3:1 (0:0), gibt die „Rote Laterne“ ab und springt in der noch jungen Tabelle auf Platz 13.

Beide Teams hielten sich vom Anpfiff weg nicht lange mit Mittelfeldgeplänkel auf, wollten mit langen Bällen zum Erfolg kommen, was dem Unterhaltungswert mit reichlich Torraumszenen zu Gute kam. Das erste dicke Ding hatte Herschbachs Julian Hannappel auf dem Fuß, scheiterte aber am reaktionsschnellen FC-Keeper Rinas Musaj. Bei den Gastgebern strichen gefährliche 16-Meter-Schüsse von dem sehr agilen Isaac Ndongala Malewo (14.) sowie dem stark spielenden Kapitän Altrim Pajaziti ( 24.) jeweils nur knapp über das Tor. In der 29. Minute konnte Leutrimm Husaj einen perfekt in den Strafraum geschlagenen Pajaziti-Freistoß ebenfalls nicht verwerten, sein gut angesetzter Kopfball strich hauchdünn über die Torlatte.

In dieser FC-Drangphase musste Herschbach eine zusätzliche Schwächung hinnehmen, als Schiedsrichter Boris Stoeber, dessen Karten insgesamt sehr locker steckten, Tobias Quirmbach mit Gelb-Rot in die Kabine schickte und das Team von Trainer Dirk Hannappel ab der 40. Minute in Unterzahl weiter spielen musste. Die Kosovaren hatte kurz vor dem Seitenwechsel Pech, als ein platzierter, verdeckter 16-Meter-Flachschuss von Enes Murati nur an den Innenpfosten (44.) sprang. Die FC-Führung fiel dann aber in der 50. Minute, nach der bis dahin turbulentesten Strafraumszene. Ein gefährlicher Husaj-Kopfball aus kurzer Distanz konnte Herschbachs Torhüter Louis Jung mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr zunächst klären, der Ball blieb aber weiter „heiß“ und landete bei Eron Nekay, dessen 16-Meter Hammer zum 1:0 im Torwinkel landete.

Die Hannappel-Elf erhöhte nun sofort den Druck und konnte eine knappe Viertelstunde später ausgleichen. Jonas Herdering stand nach einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig und beförderte das Spielgerät wuchtig in die Tormaschen (64.). Aber die Kosovaren wollten den Sieg unbedingt und drehten das Spiel durch unbändigen Willen letztlich noch in ihre Richtung. Die SG bekam zunächst in der 75. Minute eine gefährliche Situation in ihrem Strafraum nicht richtig geklärt, Nutznießer war Safak Yildiz, der aus dem Getümmel zur erneuten FC-Führung traf.

Nun wog die Partie hin und her, beide Teams schenkten sich nichts und boten den etwa 120 Zuschauern eine rasante Schlussphase. Das bessere Ende hatten dann die Gastgeber, der erst sechs Minuten vorher eingewechselte Dren Lajqi traf in der Nachspielzeit flach von der Strafraumgrenze zum 3:1-Endstand (90.+2) und machte die ersten drei Saisonpunkte für seine Mannschaft dingfest.

„Das war heute eine schwere Geburt“, atmete Kosovas Trainer Mladen Kulis nach Spielende erst einmal kräftig durch, „kämpferisch waren wir heute auf sehr hohem Niveau, aber auch spielerisch haben wir uns deutlich verbessert gezeigt und viele gute Torgelegenheiten rausgespielt. Der Zusammenhalt wird von Woche zu Woche besser, und das braucht es, um mit weiteren Erfolgserlebnissen wieder in die Spur zu finden. Ein besonderes Lob gilt heute unserem Torhüter Rinas (Musaj, Anm. d. Red.), der einige brenzlige Situationen sicher gemeistert hat.“

Sein Gegenüber, Dirk Hannappel, hatte natürlich eine andere Gemütslage: „Eine Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben und die vermeidbar war. Bei der Gelb-Roten Karte kann man auch anderer Meinung sein, aber selbst bei einer kompletten Halbzeit in Unterzahl haben wir heute gut verteidigt. Am Ende konnten wir nach vorne die Bälle nicht klar spielen und sauber annehmen, da war der Gegner heute einfach besser.“

FC Kosova Montabaur – SG Herschbach/G./S. 3:1 (0:0)

Kosova Montabaur: Musaj – Ismajli, Celik, Husaj, Yildiz – Zhushi (86. Lajqi), Murati, Yilmaz, Nekaj – Malewo (60. Rexhepi), Pajaziti.

Herschbach/Girkenroth/Salz: Jung – Klöckner, Quirmbach, Niedermowe, Amst – Mohr, Herdering, Blech (73. Wolff), Schwarz – Konstantinidis, J. Hannappel.

Schiedsrichter: Boris Stoeber (Kobern-Gondorf).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Eron Nekaj (50.), 1:1 Jonas Herdering (64.), 2:1 Safak Yildiz (75.), 3:1 Dren Lajqi (90. +2). Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Tobias Quirmbach (Herschbach, 40.) wegen wiederholtem Foulspiel.