Kein Kampf, keine Leidenschaft Kosova lässt vieles vermissen, St. Katharinen atmet auf Thomas Hardt 09.11.2025, 20:03 Uhr

i Mit seinem verwandelten Foulelfmeter machte Lirijon Krasniqi (links) für St. Katharinen den Deckel drauf: Die SG sicherte sich gegen den auswärts weiter sieglosen FC Kosova Montabaur den ersten Dreier auf eigenem Platz. Heinz-Werner Lamberz

Sie sind beide neu in der Bezirksliga Ost, doch nach dem Aufsteigerduell zwischen der SG St. Katharinen und dem FC Kosova trennt sie eine kleine Welt. Während Montabaur vieles vermissen ließ, packte die SG die Gelegenheit beim Schopf.

Vettelschoß. Aufatmen bei der SG St. Katharinen-Vettelschoß: Im Kellerduell gegen den FC Kosova Montabaur gab es mit dem 2:0 (1:0) nicht nur einen überlebenswichtigen Dreier, sondern gleichzeitig auch den ersten Heimsieg in der aktuellen Spielzeit in der Bezirksliga Ost.







