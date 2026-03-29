FC schlägt auch den TuS Asbach Kosova-Kapitän Pajaziti entscheidet das Geduldsspiel Helmut Rosbach 29.03.2026, 20:29 Uhr

i Altrim Pajaziti (weißes Trikot) entschied mit seinem Treffer in der 87. Minute das Heimspiel gegen den TuS Asbach zugunsten des FC Kosova Montabaur. Marco Rosbach

Der FC Kosova Montabaur hat zehn Punkte aus den jüngsten vier Spielen geholt und ist im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost die Mannschaft der Stunde. Durch den Sieg gegen den TuS Asbach hat das Team von Talat Begen sogar die Abstiegsplätze verlassen.

In einer Begegnung der Bezirksliga Ost hatte der FC Kosova Montabaur den TuS Asbach zu Gast und gewann nach einer intensiven Vorstellung mit 1:0 (0:0). Durch diesen Sieg gelang es den Kreisstädtern, die Abstiegszone zu verlassen, während die Gäste weiter oben im Klassement dem siegreichen TuS Montabaur den Vortritt lassen mussten und nun Tabellenplatz fünf einnehmen.







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