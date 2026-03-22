Montabaur gewinnt Kellerduell Kosova-Joker Eron Nekaj schockt die SG Herschbach Marco Rosbach 22.03.2026, 20:58 Uhr

i Während es für die SG Herschbach (links Vincent Schmidt, rechts Luca Ebenig) im Abstiegskampf eng wird, ist Kapitän Altrim Pajaziti (Mitte) mit dem FC Kosova nach der Winterpause auf einem guten Weg. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat sich der FC Kosova Montabaur im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost in Position gebracht. Durch den 3:2-Sieg im Kellerduell bei der SG Herschbach ist das Team von Talat Begen auch am Mitaufsteiger vorbeigezogen.

Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz wartet weiter auf den Durchbruch im neuen Jahr. Nach der bitteren 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen Mitaufsteiger FC Kosova Montabaur wird es im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost allmählich ungemütlich für den Neuling aus dem Oberwesterwald.







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