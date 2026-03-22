Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat sich der FC Kosova Montabaur im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost in Position gebracht. Durch den 3:2-Sieg im Kellerduell bei der SG Herschbach ist das Team von Talat Begen auch am Mitaufsteiger vorbeigezogen.
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Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz wartet weiter auf den Durchbruch im neuen Jahr. Nach der bitteren 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen Mitaufsteiger FC Kosova Montabaur wird es im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost allmählich ungemütlich für den Neuling aus dem Oberwesterwald.