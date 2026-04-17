FC will sich weiter absetzen Kosova-Coach Begen warnt vor Schlusslicht Ahrbach Marco Rosbach 17.04.2026, 11:42 Uhr

i In der Hinrunde gelang der SG Ahrbach (rechts Kirubel Abadi Abrham) in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gegen den FC Kosova (links Mustafa Yilmaz). Ein Punkt wäre den Montabaurern jetzt zu wenig, doch ihr Trainer warnt vor dem Schlusslicht. Marco Rosbach

„Ich habe größten Respekt vor dieser Aufgabe“, betont Talat Begen, der Trainer des FC Kosova Montabaur, vor dem Derby bei der SG Ahrbach. Dabei bietet das Wochenende für seine Mannschaft die große Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Mitte Oktober trennten sich der FC Kosova Montabaur und die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod noch 2:2, für die Gäste brachte das Remis auf dem Kunstrasen an der Horresser Waldschule einen von insgesamt nur drei Punkten des Schlusslichts. Zur Winterpause als Letzter und Vorletzter noch gemeinsame Abstiegskandidaten, haben sich die Wege vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr, in Girod) längst getrennt.







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