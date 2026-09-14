Lautzerts Coach über den Start „Konsequenz vor dem Tor ist der entscheidende Faktor“ Moritz Hannappel 14.09.2026, 18:00 Uhr

i Berod-Wahlrods Trainer Lukas Haubrich freut sich, dass sein Team vor allem in der Offensive im Vergleich zur vergangenen Rückrunde zulegen konnte. Er ist zufrieden mit dem Saisonstart, der momentan mit Tabellenplatz zwei belohnt wird. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Der neue Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga Ost blickt auf einen zufriedenstellenden Start zurück. Trainer Lukas Haubrich kann die 16 Punkte aus sechs Spielen gut einschätzen und erklärt, was im bislang gefällt – und wo er noch Potenzial sieht.

Es läuft derzeit bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in der Fußball-Bezirksliga Ost. Fünf Siege, ein Remis sowie keine Niederlage sprechen eine klare Sprache. Als Belohnung gab es nach dem spektakulären Heimsieg mit vier Toren binnen elf Minuten gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen den Sprung auf Rang zwei der Tabelle.







Artikel teilen

Artikel teilen