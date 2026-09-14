Der neue Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga Ost blickt auf einen zufriedenstellenden Start zurück. Trainer Lukas Haubrich kann die 16 Punkte aus sechs Spielen gut einschätzen und erklärt, was im bislang gefällt – und wo er noch Potenzial sieht.
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Es läuft derzeit bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in der Fußball-Bezirksliga Ost. Fünf Siege, ein Remis sowie keine Niederlage sprechen eine klare Sprache. Als Belohnung gab es nach dem spektakulären Heimsieg mit vier Toren binnen elf Minuten gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen den Sprung auf Rang zwei der Tabelle.