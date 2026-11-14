Helden aus der zweiten Reihe Klaus Herkenroth: Höhr-Grenzhausens Mann für alle Fälle Marco Rosbach 14.11.2026, 09:00 Uhr

i Trainer kamen und gingen bei den SF Höhr-Grenzhausen – aber Klaus Herkenroth blieb. Seit über 40 Jahren ist er als Betreuer für die Fußballer vom Flürchen im Einsatz. Während des Spiels ist auch als Linienrichter auf ihn Verlass. Andreas Hergenhahn

Wenn ihm etwas nicht passt, finden die Verantwortlichen schon mal seine Kündigung im Briefkasten. Doch kein Zoff ist so groß, dass er sich nicht bei einem Bier klären ließe. Seit vier Jahrzehnten ist Klaus Herkenroth für die SF Höhr-Grenzhausen da.

Wer jemals mit Klaus Herkenroth zu tun hatte, behält Geschichten über ihn im Sinn. Eine davon spielt am Telefon, über Jahre sogar. Ob in der Kreisliga A Koblenz oder in der Bezirksliga Mitte: Der heiße Draht zu den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen führt in dieser Zeit selten über den Trainer, den Abteilungsleiter, den Vorstand oder die Spieler.







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