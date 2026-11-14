Wenn ihm etwas nicht passt, finden die Verantwortlichen schon mal seine Kündigung im Briefkasten. Doch kein Zoff ist so groß, dass er sich nicht bei einem Bier klären ließe. Seit vier Jahrzehnten ist Klaus Herkenroth für die SF Höhr-Grenzhausen da.
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Wer jemals mit Klaus Herkenroth zu tun hatte, behält Geschichten über ihn im Sinn. Eine davon spielt am Telefon, über Jahre sogar. Ob in der Kreisliga A Koblenz oder in der Bezirksliga Mitte: Der heiße Draht zu den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen führt in dieser Zeit selten über den Trainer, den Abteilungsleiter, den Vorstand oder die Spieler.