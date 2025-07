In der vergangenen Spielzeit hielt die SG Mudersbach/Brachbach souverän die Klasse in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Im Sommer verließen einige Stützen die SG, die überwiegend jungen Neuzugänge sollen diese Lücken schließen.

Andere Bedingungen, gleiches Ziel: Auch in der Saison 2025/26 ist der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) das von Trainer Timo Schlabach ausgesprochene Ziel der SG Mudersbach/Brachbach. „Natürlich hat der Klassenverbleib oberste Priorität“, gibt der 44-Jährige die gleiche Vorgabe wie in der letztjährigen Saison. Dabei ist bei der SG vieles anders, so haben einige Stützen den Verein im Sommer verlassen oder gar ihre Karriere beendet. Mit jungen Neuzugängen soll der Umbruch in der neuen Spielzeit gelingen.

„Wir müssen jetzt schauen, dass wir die jungen Spieler an den Bezirksliga-Fußball heranführen.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Die Mudersbacher Verjüngungskur soll Früchte tragen, die jungen Spieler in das Team integriert werden. „Wir haben ja einen kleinen Umbruch hinter uns. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die jungen Spieler an den Bezirksliga-Fußball heranführen“, erklärt Schlabach zuversichtlich. Dies scheint in der Vorbereitung gut zu gelingen, in den ersten Wochen blieb die SG ohne Niederlage – unter anderem gegen den Rheinlandliga-Absteiger SG Malberg. „Die Vorbereitung läuft bisher sehr gut. Die Jungs sind fleißig, es ziehen alle mit, daher bin ich sehr zufrieden“, kommentiert der SG-Trainer die ersten Eindrücke.

Einen Wermutstropfen gab es für Schlabach allerdings drei Tage vor Transferschluss. Albert Iberhysaj und Elvir Djencic, z wei wichtige Stützen des Teams, meldeten sich per Whatsapp bei den Mudersbachern ab, obwohl sie mehrmals ihre Zusage für die kommende Saison gegeben hatten. „Eine Woche zuvor, auf der Abschlussfahrt, haben sie noch betont, dass sie bleiben“, erinnert sich Schlabach. „Die Art und Weise ist unter aller Sau. Nicht persönlich, sondern per Whatsapp. Und dann auch noch ein Spieler, der für beide spricht. Das ist einfach charakterlos“, findet er klare Worte.

Wenden, Hünsborn und Kierspe als Favoriten

Nichtsdestotrotz geht die SG zuversichtlich in die kommende Saison. Dabei geht Schlabach davon aus, dass die Favoriten auf die Meisterschaft Wenden, Hünsborn und Kierspe sind. „Und dann kommen ja immer ein, zwei Überraschungsteams dazu“, so der 44-Jährige.

Der Kader der SG Mudersbach/Brachbach

Zugänge: David Floris (SG Malberg), Tengiz Rashoyan (SG 06 Betzdorf), Tim Adanic (VfB Wissen), Aymen Khalfallah, Maximilian Melzer (beide Fortuna Freudeberg, A-Jugend), Max Hartmann (eigene Jugend), Alen Kalender (SuS Niederschelden, A-Jugend), Leon Kniller (zurück nach Pause), Florian Hautzel (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Kai Pfeifer, Kevin Maag, Marcel Farnschläder (alle Laufbahn beendet), Maurice Adanic (SG 06 Betzdorf), Sebastian Schmökel (TuS Alchen), Nico Stettner (FC Möllmicke), Elvir Djencic, Albert Iberhysaj (Ziel unbekannt).

Tor: Jonas Prudlo, Maximilian Maruska, Ben-Luca Henneberg, Maximilian Melzer, Oliver Reifenrath, Florian Hautzel.

Abwehr: Malte Döbbelin, Maximilian Schütz, Steffen Kempf, Miguel Tizon-Gomez, Marlon Bassa, Ruben Steinau, Aymen Khalfallah.

Mittelfeld: Jan Pfeifer, Nicolai Heidrich, Mathis Füllengraben, Marius Dreker, Tim Adanic, Younes Haddouchi, Max Hartmann, Alen Kalender, Jonas Kill, Carlo Nicodemus, Louis Otto.

Angriff: Luca Zips, David Floris, Tengiz Rashoyan, Leon Kniller.

Trainer: Timo Schlabach, Rene Narres (Torwarttrainer).

Saisonziel: Klassenverbleib, Integration junger Spieler.

Favoriten: RW Hünsborn, SV Ottfingen, VSV Wenden.