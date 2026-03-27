„Wir wollen und müssen die drei Punkte beim Tabellenletzten mitnehmen, wenn wir weiterhin auf Platz drei bleiben wollen“, stellt Metin Kilic die klare Favoritenrolle seines FC Niederroßbach vor dem Spiel bei der SG Ahrbach heraus.
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Der Schmerz sitzt noch tief beim Trainer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. „So eine Niederlage im zweistelligen Bereich ist schwer zu verdauen“, sagt Thomas Remark mit Blick zurück auf das 2:11-Debakel, das er mit seiner Elf zuletzt im Spiel der Bezirksliga Ost beim TuS Asbach erlebte.