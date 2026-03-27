Niederroßbachs Trainer warnt Kilic will Ahrbach bloß nicht zum ersten Sieg verhelfen Marco Rosbach 27.03.2026, 08:53 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich der FC Borussia Niederroßbach mit 4:0 gegen die SG Ahrbach durch. Luca Reichmann brachte den Ball in der ersten Halbzeit zweimal an SG-Keeper Julian Schmitz vorbei. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

„Wir wollen und müssen die drei Punkte beim Tabellenletzten mitnehmen, wenn wir weiterhin auf Platz drei bleiben wollen“, stellt Metin Kilic die klare Favoritenrolle seines FC Niederroßbach vor dem Spiel bei der SG Ahrbach heraus.

Der Schmerz sitzt noch tief beim Trainer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. „So eine Niederlage im zweistelligen Bereich ist schwer zu verdauen“, sagt Thomas Remark mit Blick zurück auf das 2:11-Debakel, das er mit seiner Elf zuletzt im Spiel der Bezirksliga Ost beim TuS Asbach erlebte.







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