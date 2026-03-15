3:2 gegen sehr starke Höhrer Kiefer, Dusel und Schiri retten Niederroßbacher Serie Rolf Schulze 15.03.2026, 09:50 Uhr

i Christian Schauer (links, hier im Laufduell mit Veysel Altuntas) brachte die SF Höhr-Grenzhausen nach knapp einer halben Stunde in Führung. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Auch im zehnten Heimspiel der Saison war der FC Niederroßbach nicht zu bezwingen. Doch gegen starke SF Höhr-Grenzhausen musste der Bezirksligist zittern. Denn die Gäste hatten lange mehr vom Spiel und Pech, dass zwei Elfer gegen sie geahndet wurden.

Ein überragender Torwart Jan Kiefer und eine Menge Dusel sorgten dafür, dass die stolze Heimserie des FC Borussia Niederroßbach beim 3:2 (1:1)- Sieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen in der Bezirksliga Ost nicht riss. Beide Seiten hatten zahlreiche Ausfälle zu beklagen.







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