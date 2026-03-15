Auch im zehnten Heimspiel der Saison war der FC Niederroßbach nicht zu bezwingen. Doch gegen starke SF Höhr-Grenzhausen musste der Bezirksligist zittern. Denn die Gäste hatten lange mehr vom Spiel und Pech, dass zwei Elfer gegen sie geahndet wurden.
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Ein überragender Torwart Jan Kiefer und eine Menge Dusel sorgten dafür, dass die stolze Heimserie des FC Borussia Niederroßbach beim 3:2 (1:1)- Sieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen in der Bezirksliga Ost nicht riss. Beide Seiten hatten zahlreiche Ausfälle zu beklagen.