3:2 gegen sehr starke Höhrer
Kiefer, Dusel und Schiri retten Niederroßbacher Serie
Christian Schauer (links, hier im Laufduell mit Veysel Altuntas) brachte die SF Höhr-Grenzhausen nach knapp einer halben Stunde
Christian Schauer (links, hier im Laufduell mit Veysel Altuntas) brachte die SF Höhr-Grenzhausen nach knapp einer halben Stunde in Führung.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Auch im zehnten Heimspiel der Saison war der FC Niederroßbach nicht zu bezwingen. Doch gegen starke SF Höhr-Grenzhausen musste der Bezirksligist zittern. Denn die Gäste hatten lange mehr vom Spiel und Pech, dass zwei Elfer gegen sie geahndet wurden.

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Ein überragender Torwart Jan Kiefer und eine Menge Dusel sorgten dafür, dass die stolze Heimserie des FC Borussia Niederroßbach beim 3:2 (1:1)- Sieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen in der Bezirksliga Ost nicht riss. Beide Seiten hatten zahlreiche Ausfälle zu beklagen.

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