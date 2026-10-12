Spannendes Bezirksliga-Derby Kevin Klauer hält Höhrs Sieg in Ransbach-Baumbach fest Klaus Sackenheim 12.10.2026, 08:46 Uhr

i Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Rot) unterlag den SF Höhr-Grenzhausen (in Weiß) denkbar knapp. Marco Rosbach

Im Derby der Bezirksliga Ost triumphiert Höhr-Grenzhausen mit 2:1 gegen Ransbach-Baumbach. Höhrs Schlussmann Kevin Klauer hält den Sieg mit starken Paraden fest. Türkiyemspors Aufholjagd bleibt unbelohnt.

In einem spannenden Derby der Bezirksliga Ost unterlag Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach zuletzt vier Siegen in Folge den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen mit 1:2 (0:1). Die Gastgeber begannen furios und hatten schon nach fünf Minuten zwei gute Torgelegenheiten durch Temel Uzun.







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