Spannendes Bezirksliga-Derby
Kevin Klauer hält Höhrs Sieg in Ransbach-Baumbach fest
Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Rot) unterlag den SF Höhr-Grenzhausen (in Weiß) denkbar knapp.
Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Rot) unterlag den SF Höhr-Grenzhausen (in Weiß) denkbar knapp.
Marco Rosbach

Im Derby der Bezirksliga Ost triumphiert Höhr-Grenzhausen mit 2:1 gegen Ransbach-Baumbach. Höhrs Schlussmann Kevin Klauer hält den Sieg mit starken Paraden fest. Türkiyemspors Aufholjagd bleibt unbelohnt.

Lesezeit 2 Minuten
In einem spannenden Derby der Bezirksliga Ost unterlag Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach zuletzt vier Siegen in Folge den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen mit 1:2 (0:1). Die Gastgeber begannen furios und hatten schon nach fünf Minuten zwei gute Torgelegenheiten durch Temel Uzun.
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