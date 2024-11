Müschenbach bleibt im Aufwind Kempfs Treffer nimmt Neuwied den Wind aus den Segeln 17.11.2024, 20:36 Uhr

i Die Müschenbacher Spieler (von links: Peter Kempf, Felix Velten, Jonas Giehl, Tim Luca Klein, Jannik Zeuner) herzen sich nach dem 1:0-Führungstreffer durch Felix Velten. Die SG bleibt im Aufwind, der HSV Neuwied (in Schwarz) betröppelt zurück. Thomas Jäger

Die SG Müschenbach/Hachenburg bleibt durch einen Heimsieg gegen den HSV Neuwied weiter im Aufwind in der Bezirksliga Ost.

Die SG Müschenbach/Hachenburg konnte sich am 15. Spieltag der Bezirksliga Ost in einem temporeichen und spannenden Spiel gegen den HSV Neuwied mit 3:1 (1:0) durchsetzen. Entscheidend, so sahen es beide Trainer, war das zügige 2:0 durch Peter Kempf nach dem Seitenwechsel (51.

