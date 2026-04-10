Zu einem spannenden Kellerduell kommt es am Sonntag in St. Katharinen, wenn die heimische SG (13.) die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (15.) empfängt. Beide Teams hoffen, den eigenen Negativtrend stoppen zu können.
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Seit neun Spielen hat die SG St. Katharinen/Vettelschoß in der Fußball-Bezirksliga Ost kein Spiel mehr gewonnen. Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz wartet seit elf Begegnungen auf einen Dreier. Am Sonntag, 15.30 Uhr, treffen die Kontrahenten in St. Katharinen aufeinander – jeweils mit dem Ziel, den eigenen Negativlauf zu beenden.