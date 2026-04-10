Duell in St. Katharinen Kellerkinder kämpfen gegen den Negativtrend Lukas Erbelding 10.04.2026, 12:00 Uhr

i In der Hinrunde besiegte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (schwarze Trikots) die SG St. Katharinen/Vettelschoß mit 3:2. Seitdem hat die SGH in der Bezirksliga Ost kein Spiel mehr gewinnen können. Horst Wengenroth

Zu einem spannenden Kellerduell kommt es am Sonntag in St. Katharinen, wenn die heimische SG (13.) die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (15.) empfängt. Beide Teams hoffen, den eigenen Negativtrend stoppen zu können.

Seit neun Spielen hat die SG St. Katharinen/Vettelschoß in der Fußball-Bezirksliga Ost kein Spiel mehr gewonnen. Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz wartet seit elf Begegnungen auf einen Dreier. Am Sonntag, 15.30 Uhr, treffen die Kontrahenten in St. Katharinen aufeinander – jeweils mit dem Ziel, den eigenen Negativlauf zu beenden.







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