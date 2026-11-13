Burgschwalbach muss punkten Kellerkind steht beim starken Rückkehrer unter Zugzwang Stefan Nink 13.11.2026, 12:00 Uhr

i Stefan Häßler kann in aller Ruhe zuschauen. Seine SG Weitefeld erweist sich mit unbekümmertem Fußball als absolute Bereicherung für die Bezirksliga. Die spielstarken Kombinierten wollen weiter für Furore sorgen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Saisonübergreifend neunmal hintereinander sind die Bezirksligakicker der TuS Burgschwalbach zuletzt auswärts leer ausgegangen. Dass die Rot-Schwarzen das Ende der schwarzen Serie herbeisehnen, liegt auf der Hand. Am Sonntag geht’s nach Weitefeld.

Satte 19 Zähler liegen vor dem 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen dem starken Neuling SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken und der TuS Burgschwalbach. Während die Kombinierten aus dem Westerwald als Tabellenfünfter dem weiteren Verlauf der Saison recht gelassen entgegenblicken können, schrillen am Märchenwald im zehnten Jahr der ununterbrochenen Zugehörigkeit zu dieser Liga schon vor Weihnachten die ...







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