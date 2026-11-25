„Schwierig“ nennt Stefan Häßler, Weitefelds Trainer, die Vorbereitung auf das Freitagabend angesetzte Auswärtsspiel in Niederroßbach. Man müsse sich ja so vorbereiten, als wenn gespielt wird. Daran glaubt aber derzeit niemand so wirklich.
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Durchgehende Minusgrade ab Mittwochabend werden das Fußballspiel zwischen der SG Hoher Westerwald Niederroßbach und der SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth am Freitagabend, ab 20 Uhr, an der Hessenstraße höchstwahrscheinlich unmöglich machen. „Ich warte noch einige Tage ab und werde dann entscheiden, was ich mit den Spielen am Wochenende mache“, erklärt Staffelleiter Michael Marx unlängst zu Wochenbeginn.