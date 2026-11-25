Niederroßbach gegen Weitefeld (K)Eine normale Vorbereitung trotz befürchteter Absage Moritz Hannappel 25.11.2026, 17:13 Uhr

i Ob sich Stefan Häßler, Trainer der SG Weitefeld, am Freitagabend erneut dick einpacken muss, um sich vor der klirrenden Kälte an der Niederroßbacher Hessenstraße – Häßlers alter Wirkungsstätte – zu schützen, muss doch stark bezweifelt werden. Der anhaltende Frost dürfte zur Verlegung führen. Eine Entscheidung soll noch am Donnerstag fallen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

„Schwierig“ nennt Stefan Häßler, Weitefelds Trainer, die Vorbereitung auf das Freitagabend angesetzte Auswärtsspiel in Niederroßbach. Man müsse sich ja so vorbereiten, als wenn gespielt wird. Daran glaubt aber derzeit niemand so wirklich.

Durchgehende Minusgrade ab Mittwochabend werden das Fußballspiel zwischen der SG Hoher Westerwald Niederroßbach und der SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth am Freitagabend, ab 20 Uhr, an der Hessenstraße höchstwahrscheinlich unmöglich machen. „Ich warte noch einige Tage ab und werde dann entscheiden, was ich mit den Spielen am Wochenende mache“, erklärt Staffelleiter Michael Marx unlängst zu Wochenbeginn.







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