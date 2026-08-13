Über elf Jahre liegt das letzte Duell beider Teams in der Bezirksliga zurück. Lange spielten auch die Brüder Julian und Jonas Hannappel zusammen im Verein. Nun hätten sich beide als Gegner gegenüberstehen sollen. Warum daraus nichts wird.
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Die Kirmes in Hundsangen bietet den perfekten Rahmen für dieses Derby am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost. Die heimische SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth empfängt die SG Guckheim/Kölbingen zum ersten Liga-Lokalduell dieser Mannschaften seit über elf Jahren (Freitag, 19.