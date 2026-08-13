Guckheim schlägt zum Derby auf Kein Hannappel-Bruderduell zur Hundsangener Kirmes Moritz Hannappel 13.08.2026, 09:08 Uhr

i Hundsangens Julian Hannappel (Foto) wird das Derby gegen die SG Guckheim verpassen. Probleme an der Wade verhindern somit auch das Aufeinandertreffen mit seinem Bruder Jonas, der auf der Gegenseite als spielender Co-Trainer agiert. Andreas Hergenhahn

Über elf Jahre liegt das letzte Duell beider Teams in der Bezirksliga zurück. Lange spielten auch die Brüder Julian und Jonas Hannappel zusammen im Verein. Nun hätten sich beide als Gegner gegenüberstehen sollen. Warum daraus nichts wird.

Die Kirmes in Hundsangen bietet den perfekten Rahmen für dieses Derby am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost. Die heimische SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth empfängt die SG Guckheim/Kölbingen zum ersten Liga-Lokalduell dieser Mannschaften seit über elf Jahren (Freitag, 19.







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