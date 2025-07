Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Vielerorts messen sich die Teams bei Turnieren, die ihnen die Möglichkeit bieten, es binnen weniger Tage mit mehreren Gegnern zu tun zu haben. So auch beim Gebhardshainer Conze Cup, den die SG Betzdorf gewann.

Mit makelloser Bilanz hatten sich die SF Höhr-Grenzhausen für das Finale des Conze Cups der SG Gehbardshainer Land Steineroth qualifiziert und blieben nach packenden 90 Minuten auch da ungeschlagen. Doch dann ließ die Entscheidung im Elfmeterschießen das Pendel in Richtung der SG 06 Betzdorf ausschlagen. Zum Mann des Tages avancierte dabei Betzdorfs Torwart Christoph Thies. Er parierte den sechsten Elfmeter der Höhrer und bewies danach starke Nerven, als der Schlussmann des Bezirksliga-Vizemeisters selbst zum 6:5 verwandelte und seine SG jubeln ließ.

„Wir haben uns gegenüber dem Kern-Haus-Cup und auch während des Turniers gesteigert.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Nach regulärer Spielzeit hatte es nach Treffern von Betzdorfs Enrico Balijaj (17.) und Höhr-Grenzhausens Neuzugang André Filipe de Sa Alberto (76.), der vom Bezirksliga-Konkurrenten SG Ahrbach gekommen ist, 1:1 gestanden. In der nervenaufreibenden Entscheidung vom Punkt, bei der die Schützen äußerst präzise verwandelten, machte dann Christoph Thies den Unterschied. „Ein Riesenkompliment an den Gastgeber für die Organisation, das war ein tolles Fußballturnier“, richtete Betzdorfs Trainer Enis Caglayan lobende Worte Richtung SG Gebhardshainer Land. Mit Blick auf seine Mannschaft meinte er: „Wir haben uns gegenüber dem Kern-Haus-Cup und auch während des Turniers gesteigert. Am Ende hätten wir das Finale deutlicher gestalten können, die Chancen lagen eher auf unserer Seite. Letztlich war die Leistung zufriedenstellend, obwohl wir ins Elfmeterschießen mussten.“

i Christoph Thies (links) machte im im Finale den Unterschied: Erst parierte er im Elfmeterschießen den sechsten Versuch der SF Höhr-Grenzhausen, ehe er selbst als Schütze zu Tat schritt und verwandelte. Manfred Böhmer

Nach einer Woche habe der Conze Cup „einen verdienten Sieger“ gefunden. „Und das waren wir“, stellte Caglayan nach dem Finalerfolg gegen die SF Höhr-Grenzhausen fest. In der Gruppenphase hatte der spätere Turniergewinner nach einem 2:2 gegen die SG Westerburg ein 4:1 gegen den VfB Wissen II folgen lassen. Der Weg der Höhrer Mannschaft von Almir Ademi und Thomas Arzbach ins Endspiel führte in der Gruppenphase über Gastgeber SG Gebhardshainer Land Steineroth (6:2) und Bezirksliga-Absteiger SG Wallmenroth (2:0).