Desolate Horresser ohne Chance Keeper Kloft bringt Westerburg per Elfmeter auf Kurs Helmut Rosbach 07.11.2026, 12:56 Uhr

i Hielt nicht nur seinen eigenen Kasten sauber, sondern war auch als Torschütze erfolgreich: Keeper Jonathan Kloft brachte die SG Westerburg in Horressen per Foulelfmeter in Führung. Horst Wengenroth

Ein Torwart, der nicht nur seinen eigenen Kasten sauber hält, sondern auch als Elfmeterschütze glänzt, ist Gold wert für jedes Team. Der SG Westerburg kam in Horressen zudem zugute, dass die gastgebende SG einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte.

Nach drei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bezirksliga Ost war die SG Westerburg auf Wiedergutmachung aus. Dass dies ausgerechnet im Spiel bei der SG Horressen gelingen könnte, war nicht unbedingt zu erwarten, zumal das Team von Niklas Wörsdörfer am vergangenen Wochende bei der SG Weitefeld durchaus zu überzeugen wusste.







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