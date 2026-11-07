Ein Torwart, der nicht nur seinen eigenen Kasten sauber hält, sondern auch als Elfmeterschütze glänzt, ist Gold wert für jedes Team. Der SG Westerburg kam in Horressen zudem zugute, dass die gastgebende SG einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte.
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Nach drei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bezirksliga Ost war die SG Westerburg auf Wiedergutmachung aus. Dass dies ausgerechnet im Spiel bei der SG Horressen gelingen könnte, war nicht unbedingt zu erwarten, zumal das Team von Niklas Wörsdörfer am vergangenen Wochende bei der SG Weitefeld durchaus zu überzeugen wusste.