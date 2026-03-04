Trainer-Rauswurf auf Nachfrage Keelers Zeit bei der SG Lautzert endet am Telefon Moritz Hannappel

Stefan Nink 04.03.2026, 14:53 Uhr

i Am Sonntag stand Spielertrainer Justin Keeler (links) noch beim 6:1 der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gegen die TuS Burgschwalbach (rechts Julian Ohlemacher) auf dem Platz. Jürgen Augst/byJogi

Am Sonntag stand er noch für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod auf dem Platz, doch nur einen Tag später kam die „Einladung“ zum Gespräch. Da der Termin nicht passte, wurde Justin Keeler das Ende seiner Amtszeit am Telefon mitgeteilt.

Justin Keeler ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Nach dem 6:1-Erfolg am Sonntag gegen die abstiegsgefährdete TuS Burgschwalbach sei er am Montagvormittag von Vorstandsmitgliedern der an der SG beteiligten Vereine telefonisch über das Ende der Zusammenarbeit informiert worden, so Keeler.







Artikel teilen

Artikel teilen