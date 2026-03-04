Am Sonntag stand er noch für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod auf dem Platz, doch nur einen Tag später kam die „Einladung“ zum Gespräch. Da der Termin nicht passte, wurde Justin Keeler das Ende seiner Amtszeit am Telefon mitgeteilt.
Lesezeit 3 Minuten
Justin Keeler ist nicht länger Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Nach dem 6:1-Erfolg am Sonntag gegen die abstiegsgefährdete TuS Burgschwalbach sei er am Montagvormittag von Vorstandsmitgliedern der an der SG beteiligten Vereine telefonisch über das Ende der Zusammenarbeit informiert worden, so Keeler.