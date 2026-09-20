Horressen schlägt sich selbst
Karatekin Erays Tor lässt Türkiyemspor Ransbach jubeln
Türkiyemspors Karatekin Eray (vorne links) ging nicht nur in der Defensive engagiert zu Werke, sondern avancierte mit seinen bei
Türkiyemspors Karatekin Eray (vorne links) ging nicht nur in der Defensive engagiert zu Werke, sondern avancierte mit seinen beiden Treffern auch zum Matchwinner beim 2:1 gegen die SG Horressen um Mujtaba Ghulami (vorne rechts).
Marco Rosbach

Nach einem nicht gegebenen und zwei verwandelten Foulelfmetern sollte letztlich eine Standardsituation die Entscheidung bringen. Trotz guter Chancen konnten die Gäste am Ende nicht mehr ausgleichen. Die Trainer hadern.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Ende der Bezirksliga Ost-Begegnung FC Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers musste sich der Trainer der Heimelf Murat Sayim erst mal am Spielfeldrand hinknien, um innere Einkehr zu halten. Nach 90 spannenden Minuten hatte sein Team mit einem 2:1 (1:1) den zweiten Sieg in Folge geschafft.
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