Nach einem nicht gegebenen und zwei verwandelten Foulelfmetern sollte letztlich eine Standardsituation die Entscheidung bringen. Trotz guter Chancen konnten die Gäste am Ende nicht mehr ausgleichen. Die Trainer hadern.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Ende der Bezirksliga Ost-Begegnung FC Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers musste sich der Trainer der Heimelf Murat Sayim erst mal am Spielfeldrand hinknien, um innere Einkehr zu halten. Nach 90 spannenden Minuten hatte sein Team mit einem 2:1 (1:1) den zweiten Sieg in Folge geschafft.