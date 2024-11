Standards machen Unterschied Kapitän Kneuper köpft EGC zum Sieg gegen Burgschwalbach Felix Koch 24.11.2024, 19:49 Uhr

i Kapitän Janosch Lauter (rotes Trikot) und seine TuS Burgschwalbach zeigten eine vernünftige Leistung in Wirges, standen am Ende aber mit leeren Händen da gegen den Tabellenführer (rechts Denis Radermacher). Marco Rosbach

An einem Spieltag, der von Absagen geprägt war, behauptete die Spvgg EGC Wirges durch einen Sieg gegen die TuS Burgschwalbach ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Ost.

Lange sah es danach, als würden sich die Spvgg EGC Wirges und die TuS Burgschwalbach die Punkte teilen, doch am Ende sorgte ein Treffer von Marian Kneuper, dem Spielführer der EGC, für den nächsten Sieg des Rheinlandliga-Absteigers. Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg behaupten die Westerwälder so die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen