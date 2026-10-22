Siege gegen die Spitzenteams aus Westerburg und Weitefeld sowie der Pokalsieg gegen Horressen haben den kleinen „Wackler“, die Niederlage in Asbach, beim Bezirksliga-Primus bereits vergessen gemacht. Folgt der vierte Sieg in Serie? Der Dritte kommt.
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Wenn der 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost am Freitagabend um 20 Uhr angepfiffen wird, kommt es zum Topspiel zwischen Tabellenführer VfB Wissen und dem Tabellendritten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Gespielt wird im Wissener Stadion auf dem Naturrasenplatz, der für das Empfinden von Heim-Coach Dirk Hannappel trotz der Witterungsbedingungen mit vielen Regenfällen keinen Einfluss nehmen wird.