Berod schielt auf Überraschung Kann Wissen den nächsten Verfolger auf Abstand halten? Moritz Hannappel 22.10.2026, 13:26 Uhr

i Gewohntes Terrain: Das zu erwartende, tiefe Geläuf auf dem Naturrasen im Wissener Stadion sollte kein Problem für die Protagonisten am Freitagabend sein. Lukas Becher und Hüseyin Samurkas (in Weiß von links) kenne den heimischen Platz und spielten vergangenes Wochenende auf ähnlichen Untergrund in Gemünden (in Blau vorne Westerburgs Vitali Kunz). Auch die Gäste aus Berod-Wahlrod spielen zu Hause auf natürlichem Grün. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Siege gegen die Spitzenteams aus Westerburg und Weitefeld sowie der Pokalsieg gegen Horressen haben den kleinen „Wackler“, die Niederlage in Asbach, beim Bezirksliga-Primus bereits vergessen gemacht. Folgt der vierte Sieg in Serie? Der Dritte kommt.

Wenn der 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost am Freitagabend um 20 Uhr angepfiffen wird, kommt es zum Topspiel zwischen Tabellenführer VfB Wissen und dem Tabellendritten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Gespielt wird im Wissener Stadion auf dem Naturrasenplatz, der für das Empfinden von Heim-Coach Dirk Hannappel trotz der Witterungsbedingungen mit vielen Regenfällen keinen Einfluss nehmen wird.







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