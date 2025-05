In der Fußball-Bezirksliga Ost ist am Wochenende eine Entscheidung im Titelrennen möglich. Darüber hinaus herrscht auch im Tabellenkeller noch Spannung. Fallen die ersten – oder gar alle – Entscheidungen?

Zwei Spieltage noch, dann ist die Punktrunde in der Bezirksliga Ost Geschichte. Was neben der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga folgen könnte, sind Entscheidungsspiele um Platz eins und um Platz zwölf. Allerdings sind in beiden Fällen auch an diesem Wochenende schon Entscheidungen möglich. Die Meisterschaft wäre dann entschieden, wenn Tabellenführer Wirges (70 Punkte) seinen aktuellen Vorsprung von drei Punkten auf Betzdorf (67) vergrößert. Der vierte Absteiger würde feststehen, wenn Wallmenroth als 13. bei 34 Punkten bleibt und sich Neuwied (35) und Ahrbach (37) auf 38 Punkte verbessern.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – TuS Montabaur (Fr., 19.30 Uhr, in Hundsangen; Hinspiel: 1:2). „Es geht um die Goldene Ananas“, meint Trainer Ralf Hannappel, der mit seiner SG Hundsangen in deren letztem Heimspiel den TuS Montabaur erwartet. Immerhin können die Gastgeber den dritten Tabellenrang absichern. „Platz drei sieht nicht so schlecht aus“, findet Hannappel. Dafür soll vorher auf dem Platz sichtbar werden, wer denn in der Tabelle besser steht. „Wir wollen uns ein bisschen anders präsentieren als in Asbach“, wo sein Team mit 2:6 unterlag.

Ein wenig Abschiedsstimmung werde ebenso herrschen, verlassen doch Trainer und einige Spieler die SG Hundsangen. Für die aktuelle Begegnung zeichnet sich wieder ein Kommen und Gehen ab im Kader. Wie Hannappel sagt, wirken sich Verletzungen aus dem Spiel in Asbach aus, es fehlen Max Gloning, Luca Matthey und Johannes Lenz. Robin Stahlhofen, Elias Marschall und Kevin Hanke kehren zurück. Leute aus der Zweiten stehen zudem parat.

Beim TuS Montabaur sieht es beim Personal etwas besser aus als zuletzt, schildert Trainer Markus Kluger. Dennoch bleibt es beim Grundsatz „die Mannschaft stellt sich von selbst auf“, was in der Rückrunde vielen Akteuren mehr Spielzeit verschafft habe. Das drastische 0:7 gegen Wirges lasse sich aus Engpässen erklären: 35 Minuten hielt man gut mit, erläutert Kluger, dann kam es zu verletzungsbedingten Wechseln und schnellen Gegentreffern.

„Dafür ist der Kader im Moment nicht breit genug“, stellt der Trainer fest, aber „wir nehmen die Situation so an, wie sie ist“. Jedenfalls wäre ein Punkt im letzten Auswärtsspiel vorm geselligen Ausklang sehr erwünscht bei den Montabaurern. Inwiefern die Kreisstädter noch Zähler brauchen, um den Klassenverbleib zu sichern, ist Ansichtssache. „Das dürfte es gewesen sein“, hofft Kluger beim Blick auf das aktuelle Tabellenbild und den restlichen Spielplan.

FC HWW Niederroßbach – HSV Neuwied (Sa., 17 Uhr; Hinspiel: 0:1). Zwei Heimspiele hintereinander hat der FC HWW Niederroßbach aktuell zu bestreiten, das Erste endete am Mittwoch mit einem äußerst klaren 12:3 über die SG Rheinhöhen. Nun reist der abstiegsgefährdete HSV Neuwied an. FC-Trainer Metin Kilic will auf Sieg spielen, sieht die Lage aber als durchwachsen an. Man trainiere gut, die Leistungen in den Spielen schwankten. Die gesamte Rückrunde „lief nicht gerade rosig“ für die Niederroßbacher, „vielleicht sind wir uns zu sicher gewesen“.

Einige Nachwirkungen zeigt noch das 0:6 in Betzdorf, als man viel experimentieren musste. „So richtig waren wir nicht da“, moniert Kilic. Oft habe man dem Gegner bloß „Begleitschutz“ gegeben, „mit der Einstellung vom Betzdorf-Spiel haben wir in der Bezirksliga nichts zu suchen“. Nun besteht die Chance, wieder Selbstvertrauen zu sammeln. Anders als für die Neuwieder, geht es für die Niederroßbacher nicht mehr um viel. Doch der vierte Platz lockt.

„Im Hinspiel hatten wir gegen Niederroßbach den wenigsten Ballbesitz in der gesamten Spielzeit.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

„Im Hinspiel hatten wir gegen Niederroßbach den wenigsten Ballbesitz in der gesamten Spielzeit“, blickt HSV-Trainer Stefan Fink zurück. Dennoch konnte sein Team die Hinrunden-Partie mit 1:0 gewinnen. „Wir wollen mehr Ballgewinne und längere Ballbesitzpassagen haben. Da werden wir im Abschlusstraining dran arbeiten und in der Videoanalyse Situationen aufzeigen und besprechen“, erklärt er.

Der HSV muss auf gleich drei Spieler verzichten. Yannick Engel, Jonas Triesch und Valid Mashazade fallen für das Auswärtsspiel in Niederroßbach fehlen.

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau – SF Höhr-Grenzhausen (Sa., 17.30 Uhr, in Alpenrod; Hinspiel: 0:3). Im letzten Heimspiel in der Bezirksliga geht es für die SG Alpenrod am Samstag auf dem Platz um keine großen Entscheidungen mehr. Gleiches gilt für die Gäste aus Höhr-Grenzhausen. „Wir machen einen Mannschaftstag daraus“, erzählt Björn Hellinghausen, der Spielertrainer des Absteigers. Der beginnt mit einem Frühstück zusammen mit dem Vorstand. Nachher werden einige scheidende Spieler verabschiedet vorm Anpfiff.

Weit fortgeschritten sind die Planungen für die Kreisliga A. Hellinghausen spricht von nur noch einer offenen internen Personalie und vier verbleibenden Fragen im Kontakt mit bisher externen Spielern. Der 41-jährige Coach selbst bleibt der SG erhalten und will eine anständige Leistung sehen: „Wir wollen uns gut daheim von den Zuschauern verabschieden.“ Dabei soll die Chancenverwertung besser werden als zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Wallmenroth.

„Wir wollen die Saison in den letzten zwei Spielen vernünftig zu Ende bringen“, beteuert Almir Ademi, der mit Thomas Arzbach die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen trainiert. Das bedeute, den fünften Platz nicht mehr abzugeben. Auch der vierte Rang und die 50-Punkte-Marke sind noch machbar für die Mannschaft. „Wir wollen alles mitholen“, aber die Beispiele zeigen, dass nicht mehr allzu viel sportliche Brisanz in der Begegnung am Samstag steckt.

In der gesamten Rückrunde hatten die Sportfreunde einen „guten Lauf“. Dabei ist es für Ademi zu verkraften, dass jüngst beim 1:3 gegen die SG Berod in wenigen Minuten die Partie „ergebnistechnisch weggegeben“ wurde. Das sei „ein Rätsel“, doch „wir sind mit der Mannschaft zufrieden“. Entscheidungen zur Aufstellung sollen kurzfristig getroffen werden. Mit ein bis zwei Verletzten, die nicht zur Verfügung stehen, muss das Trainergespann rechnen.

SG 06 Betzdorf – TuS Asbach (Sa. 17.30 Uhr, in Betzdorf; Hinspiel: 5:2). Die Betzdorfer werden alles daran setzen, mit einem Sieg im letzten (regulären; in einer Aufstiegsrunde würde noch ein weiterer Heimauftritt hinzukommen) Heimspiel der Saison das Meisterschaftsrennen weiter spannend zu halten. Dennoch spielt auch eine etwaige Aufstiegsrunde schon eine kleine Rolle in den Gedanken des Trainerduos Enis Caglayan und Philipp Euteneuer, wie Letzterer bestätigt. „Wir sind da realistisch. Klar hat Wirges auch noch zwei Spiele gegen starke Gegner, aber sie sind einfach eine gute Mannschaft“, so Euteneuer. Man wolle den Druck bis zum letzten Spieltag hochhalten und da sein, wenn der Primus patzt.

„Und wenn es am Ende die Aufstiegsrunde ist, dann fallen wir ja auch sehr weich mit zwei tollen Highlight-Spielen“, sagt Euteneuer. Einen potenziellen Gegner nahm das SG-06-Trainerduo am Mittwochabend bereits unter die Lupe. Euteneuer und Caglayan verfolgten den 4:1-Heimsieg des FV Rübenach gegen den abstiegsbedrohten SSV Boppard. Der FVR um den früheren TuS-Montabaur-Trainer Benedikt Lauer liegt bei zwei verbleibenden Spielen sechs Punkte hinter dem SV Eintracht Mendig. Rang zwei ist den Rübenachern aber wie der SG 06 nicht mehr zu nehmen.

„Und wenn es am Ende die Aufstiegsrunde ist, dann fallen wir ja auch sehr weich mit zwei tollen Highlight-Spielen.“

Philipp Euteneuer, Trainer der SG 06 Betzdorf

Doch zunächst steht das Heimspiel gegen eine „gut strukturierte und konterstarke“ Mannschaft des TuS Asbach auf dem Plan. „Sie haben zuletzt einen guten Gegner mit Hundsangen hoch besiegt, wir sind also gewarnt“, berichtet Euteneuer. Passend zur entscheidenden Saisonphase konnten die Betzdorfer im Training wieder angeschlagene Leistungsträger begrüßen. Mittelfeld-Motor Leon Boger und Flügelspieler Fynn Jona Barth könnten am Wochenende zurückkehren und sollen dann dabei helfen, „den Spielern, die wir verabschieden müssen, einen würdigen Rahmen zu bieten“, erklärt Euteneuer.

An Motivation mangelt es den Gästen aus Asbach nicht. „Wir wollen dort Punkten und ihnen ein Beinchen stellen“, stellt Simone Floris, der Asbacher Trainer, klar. Das war auch schon das Ziel beim vergangenen Auswärtsspiel beim Spitzenreiter in Wirges. Auch da habe es sein Team gezeigt, dass sie mithalten können, und bot der EGC bis Mitte der zweiten Halbzeit Paroli, obwohl man personell „aus den letzten Löchern gepfiffen“ habe. Floris zollt dem kommenden Gegner Respekt, stuft das Spiel aber auch als „geile Aufgabe“ ein. „Für uns wäre es schön, wenn wir den Betzdorfer die erste Niederlage in der Rückrunde bescheren könnten“, so Floris, der außerdem hinzufügt: „Wir wollen auf jeden Fall noch so viele Punkte sammeln, wie es geht – und uns weiter belohnen.“

SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis – TuS Burgschwalbach (So., 15 Uhr, in Berod bei Hachenburg; Hinspiel: 2:2). Nach drei Siegen in Serie darf die SG Berod mit einigem Schwung und Zuversicht in ihr letztes Heimspiel gehen, in dem die noch nicht vollends gesicherte TuS Burgschwalbach der Gegner ist. „Anscheinend geht es mit etwas Anlauf besser“, sagt SG-Spielertrainer Justin Keeler zum Saisonverlauf. Also geht der Blick nach oben. „Wir haben Hundsangen noch in Reichweite“, und damit ist der dritte Tabellenplatz noch machbar.

„Wir stecken uns immer die höchsten Ziele“, sagt Keeler, was zugleich bedeutet, dass man gegen Burgschwalbach einen Heimsieg anpeilt. Tim Schulze kehrt dabei zurück, während für Yannik Stein und Nick Brabender die Saison zu Ende ist. Fation Foniq stellte sich zuletzt schon nach langer Pause wieder zur Verfügung. Noch eine Personalie rückt in den Fokus: Justin Keeler hat einst den heutigen Burgschwalbacher Coach als seinen Trainer gehabt.

Wie Wiedersehensfreude ist die Wertschätzung gegenseitig begründet. „Mein ehemaliger Spieler Justin Keeler scheint hervorragende Arbeit zu leisten“, erklärt Walter Reitz. Neben der SG Betzdorf sei für ihn die SG Berod die positive Überraschung der Saison. In der hat sich sein Team mit einer derzeit ausgeglichenen Bilanz ebenfalls ordentlich geschlagen. Aber zuletzt zwei Niederlagen stimmen nachdenklich. „Es ist nicht mehr so komfortabel“, so Reitz.

„Ich möchte mich nicht auf andere verlassen“, sagt er mit Blick auf die Abstiegszone. „Ein Dreier wäre optimal“, zumindest sollte man nicht verlieren. Doch die personelle Lage bleibt angespannt bei der TuS. Robin Weilnau kehrt einerseits nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, andererseits fehlt Tizian Goliasch berufsbedingt, was ohnehin verletzungsbedingt für Fabian Haas und für Janosch Lauter gilt. „Wir müssen auf unsere Jungfüchse bauen“, folgert Reitz.

i Mert Korkmaz (in Weiß) und seine Ahrbacher Mitspieler überzeugten zuletzt auch beim 3:0-Sieg in Burgschwalbach (rechts im Zweikampf Niklas Biebricher) ihren Trainer Zvonko Juranovic (hinten links in Schwarz) vorstellt: „Fußballerisch, läuferisch und kämpferisch", so der SG-Trainer. Andreas Hergenhahn

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – SG Neitersen/Altenkirchen (So., 15 Uhr, in Girod; Hinspiel: 2:2). Noch ein Dreier zu Hause gegen die schon abgestiegene SG Neitersen – das sollte reichen für die SG Ahrbach zum Klassenverbleib. Gerne würde sich deren Trainer Zvonko Juranovic noch auf einen einstelligen Platz in der Tabelle verbessern. Ihm ist klar, dass seine Elf am Sonntag in Girod als Favorit aufläuft, zugleich äußert er „Respekt vor dem Gegner“: „Die werden uns nichts schenken“. Doch die SG Ahrbach hat alles in eigener Hand.

Sehr seriös soll die Vorbereitung ablaufen. „Wir werden in dieser Woche drei Mal trainieren“, berichtet Juranovic. Personell sieht es besser aus als über weite Strecken der Rückrunde, denn Emre Sayan und Sebastian Görg stehen wieder im Kader, aktuell fällt lediglich Marvin Krebs aus. Dazu soll die Mannschaft an ihren Auswärtssieg in Burgschwalbach anknüpfen. „Die Jungs haben geliefert“, freut sich Juranovic, „fußballerisch, läuferisch und kämpferisch“.

„Für uns geht es um nichts mehr, für Ahrbach noch um eine ganze Menge“, betont Neitersens Trainer Felix Ba Bly vor der Begegnung. „Wir wollen auf keinen Fall Geschenke verteilen. Nach den letzten Wochen sind wir es auch leid, jedes Spiel als Verlierer vom Platz zu gehen“, erklärt er. „Deshalb werden wir in Ahrbach alles daran setzen, mindestens einen Punkt mitzunehmen, um unsere Niederlagen-Serie zu beenden“, so Ba Bly.

„Ich bin es leid, ein Punktelieferant oder Aufbaugegner für andere Teams zu sein. Wir werden in Ahrbach unangenehm und kämpferisch spielen, damit wir etwas Zählbares mitnehmen“, erklärt der Coach der SG den Matchplan für das kommende Auswärtsspiel.

SG Müschenbach/Hachenburg – SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath (So., 15 Uhr, in Hachenburg; Hinspiel: 4:0). „Wir wollen gar nicht rechnen, wir wollen unser Spiel gewinnen“, erklärt Stefan Häßler, der Trainer der SG Müschenbach, vor der Partie gegen die SG Rheinhöhen. Seine als heimstark bekannte Elf kann mit einem Dreier gegen den Tabellenletzten die 40-Punkte-Marke übertreffen und endgültig alle Abstiegssorgen vertreiben. „Aber das wird am Sonntag kein Selbstläufer, wir müssen fokussiert sein“, mahnt er.

Der Status, drittbeste Heimmannschaft zu sein, winkt den Müschenbachern obendrein. „Die Jungs haben vielen Widerständen getrotzt und können stolz sein auf das, was sie in der Rückrunde geleistet haben“, lobt Häßler sein Team. Viele hätten angeschlagen gespielt. Zugleich findet er herzliche Worte für den Gegner. „Das ist ein absolut toller Verein, der der Bezirksliga fehlen wird“, sagt er über die SG Rheinhöhen und mit ihrem „absolut tollen Charakter“.

„Wir wollen gar nicht rechnen, wir wollen unser Spiel gewinnen.“

Stefan Häßler, Trainer der SG Müschenbach/Hachenburg

Die Gäste bestreiten in Hachenburg ihr letztes Auswärtsspiel, nachdem sie unter der Woche unerwartet noch einmal in Niederroßbach antreten mussten und herb mit 3:12 unterlagen. Ganz so dünn wie dort wird der Kader am Sonntag nicht mehr sein, versichert Till Warkentin, der mit Jörg Köhler das Trainergespann der SG Rheinhöhen bildet. Zwischenzeitlich sei nur eine Art „Bewegungstherapie“ möglich, an eine richtige Trainingseinheit sei nicht zu denken.

Am Ende der Englischen Woche sollten immerhin Leon und Luca Stein wieder mitwirken können, während Chris Lubitz, Tobias Müller und Julian Becker in dieser Saison nicht mehr auflaufen können. „Lust ist auf jeden Fall da“, verspricht Warkentin, wenngleich mancher sich allmählich das Ende der Saison herbeisehne. Und „ein Pünktchen auswärts wäre schön“ und eine Besonderheit: Unentschieden hat der Aufsteiger in der ganzen Saison nicht gespielt.

Spvgg EGC Wirges – SG Wallmenroth-Scheuerfeld (So., 15.30 Uhr; Hinspiel: 2:0). Dass auf dem Gegner noch mehr Druck lastet, will Sven Baldus, der Trainer der EGC Wirges, mal dahingestellt sein lassen. Der Tabellenführer erwartet am Sonntag die akut abstiegsgefährdete SG Wallmenroth. „Wir müssen schauen, dass wir konzentriert bleiben“, fordert der Trainer. Man müsse Lösungen finden gegen einen vermutlich tief stehenden Gegner, der in seiner sehr prekären Lage vielleicht noch mal neue Kräfte freimachen könnte, bleibt Baldus vorsichtig.

„Wir müssen unser Spiel durchdrücken“, stellt der Coach klar, allein so könne man die Saison mit der Meisterschaft krönen, denn er gehe nicht davon aus, dass Verfolger Betzdorf etwas liegenlässt. Den Wirgesern steht der gleiche Kader zur Verfügung wie jüngst beim 7:0 in Montabaur. Baldus ist „froh drüber“. Lediglich die Routiniers Marian Kneuper und Jonas Simek fehlten zuletzt. Bei Simek könnte es nun wieder für ein paar Minuten auf dem Feld reichen.

Erst Wirges, dann Hundsangen: „Es gibt sicherlich auf dem Papier ein einfacheres Restprogramm“, ist sich der Wallmenrother Trainer Tarek Petri bewusst. Hoffnung verleiht, dass seine Elf das Hinspiel lange Zeit offenhalten konnte. Auch am Sonntag wollen sich die Gäste nicht nur verstecken. „Wir müssen selbst agieren“, erläutert Petri, um Punkte zu gewinnen. Aggressiv anzulaufen, zählt er weiterhin zu den Mitteln, die dem Gegner zusetzen sollen.

Bei gegenseitiger Anspannung laufen die Wallmenrother immerhin ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis beim Spitzenreiter auf, mit 3:0 besiegten sie zuvor die SG Alpenrod. „Aber das bietet wenig Rückschlüsse, uns erwartet ein ganz anderes Spiel“, erklärt Petri. Verzichten muss er auf Kapitän Kevin Fischbach und Luca Favaretto, der nach einer Schultereckgelenkssprengung operiert wurde. Michel Grossert kehrt zurück, wie kurz vor ihm Louis Vedder.