Topspiel gegen den VfB Wissen Kann Montabaur seinem Vorkoster in die Suppe spucken? Stefan Nink 06.11.2026, 15:00 Uhr

i Gegen die SG Westerburg setzten sich Niklas Heuser (Mitte im weißen Trikot) und der TuS Montabaur genauso durch wie gegen die meisten anderen Mannschaften in der Bezirksliga Ost. Am Sonntag gegen Wissen steht im Mons-Tabor-Stadion der Härtetest schlechthin auf dem Programm. Marco Rosbach

Mehr Spitzenspiel geht wahrlich nicht, wenn der Tabellenzweite auf den Primus trifft. Am Sonntag ist es soweit: Dann erwartet der TuS Montabaur in der Bezirksliga Ost den erklärten Titelfavoriten VfB Wissen auf dem Kunstrasen des Mons-Tabor-Stadions.

Das Beste kommt ziemlich spät: Mit dem TuS Montabaur und dem VfB Wissen kreuzen am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auf künstlichem Geläuf im Mons-Tabor-Stadion die beiden Teams die Klingen, die bisher dem Geschehen in der Fußball-Bezirksliga Ost eindrucksvoll ihren Stempel aufdrücken und denen nicht wenige Insider jetzt schon Rheinlandliga-Format attestieren.







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