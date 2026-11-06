Mehr Spitzenspiel geht wahrlich nicht, wenn der Tabellenzweite auf den Primus trifft. Am Sonntag ist es soweit: Dann erwartet der TuS Montabaur in der Bezirksliga Ost den erklärten Titelfavoriten VfB Wissen auf dem Kunstrasen des Mons-Tabor-Stadions.
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Das Beste kommt ziemlich spät: Mit dem TuS Montabaur und dem VfB Wissen kreuzen am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auf künstlichem Geläuf im Mons-Tabor-Stadion die beiden Teams die Klingen, die bisher dem Geschehen in der Fußball-Bezirksliga Ost eindrucksvoll ihren Stempel aufdrücken und denen nicht wenige Insider jetzt schon Rheinlandliga-Format attestieren.