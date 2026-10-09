Kluger erwartet starken Gegner Kann Asbach auch den TuS aus Montabaur schocken? Jona Heck 09.10.2026, 12:59 Uhr

i Beim TuS Montabaur läuft es rund. Grund zum Jubeln will die Mannschaft um Trainer Markus Kluger auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den TuS Asbach haben. Andreas Hergenhahn

Der TuS Asbach will nach dem Sieg gegen den VfB Wissen auch das nächste Top-Team der Bezirksliga Ost knacken. Beim TuS Montabaur könnten sich die Gäste ebenfalls wieder in die Spitzengruppe katapultieren.

Nach der überraschend deutlichen Niederlage des VfB Wissen am vergangenen Wochenende in Asbach ist der TuS Montabaur nach neun Spieltagen punktgleicher Tabellenführer mit eben jenen Wissenern. Nachdem das erste Saisonspiel gegen Rennerod deutlich verloren ging, gewann der TuS die letzten acht Partien in Folge, musste sich aber am Mittwochabend gegen die klassenhöhere EGC Wirges mit 3:4 aus dem Rheinlandpokal verabschieden.







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