An Warnungen hatte es nicht gemangelt, dennoch benötigte die SG Hundsangen eine lange Anlaufzeit, ehe sie gegen das abgeschlagene und bereits abgestiegene Bezirksliga-Schlusslicht SG Ahrbach auf Touren kam.
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Die SG Hundsangen/Steinfrenz-Weroth hat ihre Pflichtaufgabe in der Bezirksliga Ost erledigt, hatte bei ihrem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod aber deutlich mehr Mühe als erwartet. Den Ahrbachern, die bereits als Absteiger feststehen, kann man mittlerweile von Woche zu Woche nur den größten Respekt zollen, wie sie sich trotz der schwierigen sportlichen Situation präsentieren.