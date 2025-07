Durch Siege gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und die SG Gebhardshainer Land, die für die SG Wallmnroth/Scheuerfeld nachgerückt war, hat sich der gastgebende Fußball-Bezirksligist SG Müschenbach/Hachenburg bei der Premiere des Kämpf-Cups Platz eins in Gruppe A und damit den Einzug ins Finale gesichert. Gegner am Samstag (16 Uhr, in Hachenburg) ist der Rheinlandligist VfB Wissen, der in Gruppe B seiner Favoritenrolle gerecht wurde.

Die Müschenbacher präsentierten sich nicht nur mit ihrem neuen Trainer Ingo Neuhaus, sondern auch mit neuen Gesichtern auf dem Platz. Gleich im ersten Spiel gegen den Liga-Konkurrenten SG Lautzert trug sich mit Colin Remy einer der Zugänge in die Torschützenliste ein. Er brachte sein Team in der 38. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Nick Brabender (41.) machte Fabian Hüsch den Sieg perfekt (78.). Beim 3:0 gegen A-Ligist Gebhardshainer Land trafen Felix Velten (3., 28.) und Peter Kempf für die SG Müschenbach.

Ergebnisse Kämpf-Cup

Gruppe A

SG Lautzert – SG Müschenbach 1:2

SG Müschenbach – SG Gebhardshainer Land 3:0

SG Gebhardshainer Land – SG Lautzert 1:3

Endstand: 1. SG Müschenbach 5:1 Tore/6 Punkte; 2. SG Lautzert-Oberdreis 4:3/3; 3. SG Gebhardshainer Land 1:6/0

Gruppe B

VfB Wissen – SG Alpenrod 5:0

SG Altenkirchen – VfB Wissen 0:4

SG Alpenrod – SG Altenkirchen 3:3

Endstand: 1. VfB Wissen 9:0/6; 2. SG Altenkirchen 3:7/1; 3. SG Alpenrod 3:8/1.

Spiel um Platz 3

SG Lautzert-Oberdreis – SG Altenkirchen (Sa., 14 Uhr, in Hachenburg).

Finale

SG Müschenbach – VfB Wissen (Sa., 16 Uhr, in Hachenburg).